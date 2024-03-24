'Не дайте вас обмануть': Кулеба обратился к Западу, напомнив о патологической лжи Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к западным партнерам с призывом не дать российскому диктатору Владимиру Путину их обмануть. Чиновник напомнил: лидер Кремля – патологический лжец.

Экскурс в историю глава украинского МИД совершил в соцсети Х. Он отметил, что Путин врал всегда:

– о взрывах жилых домов в 1999 году;

– катастрофе подводной лодки "Курск" в 2000 году;

– осаде школы в Беслане в 2004 году;

– убийствах Политковской в 2006 году, Магнитского в 2009 году, Немцова в 2015 году и многих других критиков, российских солдат, оккупировавших Крым;

– сбитии MH17, планах вторжения в Украину.

"И это лишь некоторые из лжи в очень, очень длинном списке. Путин – патологический лжец", – констатировал Кулеба.

Он отметил, что также сегодня диктатор хочет обвинить в теракте под Москвой Украину, страны Запада – кого угодно, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств.

"Не дайте Путину и его приспешникам обмануть вас. Их единственная цель – мотивировать как можно больше россиян погибнуть в их бессмысленной и преступной войне против Украины, а также привить еще большую ненависть к другим народам, не только к украинцам, но и ко всему Западу", – отметил украинский министр.

Как сообщал OBOZ.UA:

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