Не 2030-й: в правительстве назвали возможную дату завершения переговоров о вступлении Украины в ЕС

Украина может завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз уже в 2028 году. И это достаточно реалистичная цель.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка. Он подчеркнул, что такой главный вывод был сделан после представления Отчета о расширении.

"Уровень подготовки и темп реформ позволяют нам это сделать – такая оценка Европейской Комиссии. Наши с вами совместные усилия дают результат. Но также нас ждет очень много работы", – добавил он.

Так что же что дальше?

По словам Тараса Качки, отчет содержит рекомендации в каждой сфере переговоров. Но это лишь небольшая видимая часть процесса.

"Кроме того, в этом году были завершены скрининги. Как результат мы имеем сотни страниц отчетов, переговорных позиций и дорожных карт с еще большим количеством мероприятий", – отмечает чиновник.

Он добавляет, что уже до конца года все эти документы консолидируются в Национальную программу адаптации законодательства к праву ЕС (National Program of Adoption of Acquis) и фактически еженедельный план мониторинга выполнения всех мероприятий со стороны Европейской Комиссии.

Что нужно для достижения этой цели?

Львиная доля этой работы – законодательные акты Верховной Рады и Правительства и развитие институтов (особенно в части верховенства права).

В условиях слаженной работы Верховной Рады и Правительства все можно сделать до конца 2027 года. Параллельно нужно провести собственно переговоры.

Нужно формально открыть все кластеры. Все мы ищем пути как это сделать. Имеем поддержку 26 государств членов. Кроме того, идет поиск путей для изменения позиции Венгрии.

"Я вчера говорил с Петером Сийярто и мы будем поддерживать диалог. Надеюсь результат получим", – рассказывает Тарас Качка.

Между тем не останавливается работа над подготовкой всех кластеров для открытия. Комиссия отметила, что 1, 2 и 6 кластеры готовы для открытия.

Переговорная позиция Украины по 3 кластеру одобрена, а проект переговорной позиции ЕС Комиссия передала в Совет. Завершается подготовка переговорных позиций по кластерам 4 и 5. Он отмечает, что согласен с Мартой Кос, что все шесть кластеров будут готовы к открытию уже к концу ноября.

Далее 27 государств-членов должны одобрить решение. Все усилия направляются на то, чтобы это произошло 19 декабря во время заседания Европейского Совета.

"Чтобы не произошло мы будем максимально быстро выполнять все задачи в рамках переговорного процесса. И всем друзьям и коллегам, которые прилагают усилия żeby plusy nie przesłoniły wam minusów – согласитесь хорошие оценки в Отчете это фантастическая мотивация таки достичь цели и успешно завершить переговоры 2028 года", – резюмировал ситуацию Тарас Качка.

Ранее сообщалось о том, что Европейский Союз рассматривает расширение до конца десятилетия. В течение ближайших 5 лет в состав ЕС могут войти новые государства.

Как уже писал OBOZ.UA, Европейская комиссия опубликовала отчет о расширении Евросоюза, в котором признала, что Украина должна исправить негативные тенденции по борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права. Впрочем в документе отмечается "устойчивую приверженность" Украины пути евроинтеграции.

Также сообщалось, что большинство украинцев снова начали верить в светлое будущее страны. Согласно последнему опросу, проведенному в начале октября 2025 года, 56% граждан убеждены, что через 10 лет Украина будет процветающим государством и членом Европейского Союза.

