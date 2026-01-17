Нацсовет собрался установить контроль над онлайн-медиа и блогерами: незарегистрированных будут штрафовать

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с 5 января 2026 года усилил контроль над онлайн-медиа и блогерами, которые распространяют аудиовизуальный контент через интернет-платформы. Отныне такая деятельность без обязательной регистрации может наказываться штрафом в размере от более 800 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч гривен.

Как говорится в статье, опубликованной на сайте Телеграф, речь о спутнике, кабеле или интернете, в частности YouTube, TikTok и Twitch. Обязанность регистрации распространяется на владельцев профилей, чья деятельность имеет признаки аудиовизуального медиа.

"В медиасреде уже сравнивают такой подход Нацсовета с опытом Египта и Китая, где медиа находятся под тотальным контролем. Об этом в частности писал директор ТРК "Свобода.ФМ" Олег Головатенко. Следует отметить, что при регистрации государство хочет узнать об авторе Youtube-канала все – имя, актуальный мобильный номер, адрес проживания", – говорится в материале.

Независимые медиаэксперты, опрошенные автором статьи, выделяют несколько ключевых угроз нового требования Нацсовета. В частности из-за отсутствия четких критериев субъекты диджитал-рынка лишены возможности самостоятельно определить, какой режим регистрации к ним применяется – добровольный или обязательный.

"Единственным способом получить ответ становится обращение в Нацсовет, которое само по себе запускает риск квалификации деятельности как осуществляемой с нарушением закона и привлечения к ответственности за безрегистрационную деятельность", – говорится в материале.

Также медиаэксперты подчеркивают высокий риск политического давления, ведь возможность переквалификации диджитал-ресурсов и угроза значительных штрафов создают дополнительные инструменты влияния на медиа, в частности прямое вмешательство в их работу.

"Коррупционный риск. Давно известно, что там, где непрозрачные правила и выборочные штрафы – там всегда широкие возможности для коррупционных действий. Мы не хотим обвинять Нацсовет в том, что это цель новых правил, но нельзя не обратить внимание на эти риски", – говорится в материале.