К тому, что похищение детей в качестве военных трофеев это абсолютная норма, россия готовила давно и успешно.

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Никого же не возмущало лермонтовское о русском генерале: "РЕБЁНКА ПЛЕННОГО он вёз" (из "Мцыри") — это воспринималось просто как некая естественная данность, предлагаемые обстоятельства, и даже несмотря на последующее уточнение: "Он был, казалось, ЛЕТ ШЕСТИ" там это не понимали ни как дикость, ни как жестокость, а диким представлялся лишь сам ребёнок: "Как серна гор, пуглив и дик".

Так или иначе, киднеппинг в мордоре действительно стал нормой. Ведь самым страшным в открыто продемонстрированном разговоре пуйла с киндерфюрершей было то, как обыденно и даже, можно сказать, "сентиментально" это "нежно" обсуждалось: будто речь шла о животных для зоопарка.

Причём варварское смещение понятий в направлении людоедского изуверства нисколько не мешает оркостанской "духовности" и даже "религиозности". Показательно в этом плане, как на мордор-ТВ пояснялось, почему можно бомбить очередной город: "Там же нет Лавры". Изверги, но искренне носятся со своими "скрепами".

Людоедство спокойно совместилось с мировосприятием и оказалось образом жизни.