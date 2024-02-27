Российские политические консервы по всей Европе взрываются от заявления Макрона о возможном применении армий НАТО в Украине. Один за другим раздаются голоса русского кукарека – Ле Пен, Меланшон, Филиппо. Все, кому вручили "древесный" в обмен на лояльность. Испытывают страх. И это хорошо!

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"Росія ніколи не переможе в Україні. Ми не дамо Росії перемогти", - впевнено каже французський президент. І підписує безпекову угоду з Україною. Гарантує зброю та гроші до перемоги над Росією. Формує "ракетну" коалцію. Виступає за НАТО та ЄС для України.

І це - саме те, чого насправді боїться Росія. Вона боїться сили. Вона постійно лякає світ, але сама боїться більше за всіх. Бо програла вторгнення і тепер шукає можливість "заморозити" війну, щоб в тиші підготувати нову армію і спробувати знову. Москві треба час, щоб внести розбрат серед союзників України. Москві треба час, щоб накопичити ракети, танки, літаки та піхоту.

Однак голоси Західної Сили стають гучнішими. І Франція не буде одна. Європейський Союз не буде осторонь. НАТО не буде осторонь. Голоси в підтримку України ставатимуть дедалі гучнішими та рішучими. Вже цього року наша авіація пересяде на F-16. Вже цього року матимемо ще більше зброї і ще більше коштів. І це лякає Москву, як ніщо інше.

Це справді страшить Росію, яка програла незліченну кількість війн в своїй історії. Русскіє постійно програвали війни. І русскіє програють знову. Бо виграти проти всього світу неможливо. А совковий міф про непереможність знищений та похований Збройними Силами України. Весь світи це бачить.

Нам треба формувати нову еліту всередині країни - військову. Ми весь час жаліємось. Весь час кажемо, що мало допомоги. Це не веде до перемоги. Давайте формувати впевненість і рішучість в тому, що ми здатні зробити своїми руками. Самі. А Захід буде йти за нами. Ставатиме сміливішим разом з нами.

Європейський Союз виділяє 50 млрд євро. Скуповує боєприпаси по всьому світу для України. Країни НАТО поставляють зброю. Бо більше немає ніяких табу. Всі розуміють: маленький старий диктатор більше не має важелів впливу на світ і не може нікому диктувати умови. Всі розуміють: час показати силу і змусити росіян боятись - це усвідомлює та відчуває момент навіть Макрон.

Скоро ставити Москву в стійло буде нормальним явищем в Європейському Союзі. Колись ми чули "НІКОЛИ НЕ БУДЕ ЛІТАКІВ". Колись ми чули "НІКОЛИ НЕ БУДЕ ТАНКІВ". Колись ми чули "НІКОЛИ НЕ БУДЕ РАКЕТ". Тепер нам кажуть, що солдати союзників ніколи не будуть воювати з нами проти русскіх. Ми це вже проходили.

Та головне навіть не в цьому. Русскім страшно. Вони відчувають тваринний страх. Історія знову відкидає їх в пітьму. Все, на чому тримався русскій міф, руйнується. Зараз той момент, коли ми всі маємо об'єднати зусилля і добити звіра. Знайти в собі силу. Якщо немає - вигадати, що ця сила в нас є. Повірити в це. І перемогти. Це все, що має значення.

А потім ви прокинитесь і усвідомите, що те, в що ніхто не вірив - відбулось. Путін - мертвий. А Російської Федерації більше не існує.