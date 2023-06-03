'Наша оборона – это не что-то абстрактное': Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые дают отпор оккупантам. Видео

Оборона Украины, активные действия наших Вооруженных сил и независимость нашего государства – это не что-то абстрактное. За ними стоят конкретные действия конкретных людей, благодаря которым Украина есть и будет.

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Об этом президент Владимир Зеленский сказал в субботу, 3 июня, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он поблагодарил всех украинских воинов, которые дают отпор оккупантам.

"Тысячи самых крепких, самых храбрых, самых метких наших людей…Спасибо всем, кто в бою ради Украины! Спасибо всем, кто на боевых постах и в боевых заданиях! Спасибо всем, кто тренирует постоянно наших воинов, и всем, кто лечит наших героев после ранений!" – сказал гарант.

Президент призвал украинцев не забывать благодарить наших воинов лично.

"Тех, кого вы знаете лично. Тех, на кого вы, может, просто подписаны в соцсетях. Тех, о ком вы просто слышали и можете рассказать другим нашим людям. Благодарность всегда важна, и важно слышать, что тебе благодарны, когда ты так воюешь ради своего народа", – отметил он.

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