Народные депутаты и общественные деятели обратили внимание на необходимость установления международного контроля над ударами по критической инфраструктуре

На киевской онлайн-конференции "Война за независимость Украины: ее влияние на эскалацию мирового продовольственного кризиса и другие геополитические последствия" с участием нардепов и общественных деятелей обсудили последствия военных ударов по критической инфраструктуре и призвали к необходимости международной защиты химических заводов, обеспечивающих производство удобрений.

Далее текст на языке оригинала.

Як зазначила позафракційний народний депутат Юлія Яцик, війна стала причиною різкого падіння аграрного експорту.

"Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало каталізатором багатьох глобальних криз, зокрема продовольчої. Усі звикли вважати Україну житницею Європи. І враховуючи, що повномасштабна війна триває вже четвертий рік поспіль, наслідки очевидні — зростання рівня голоду серед понад 295 мільйонів людей у 59 країнах, куди постачалася українська продукція", — наголосила вона.

Водночас політик підкреслила необхідність запровадження мораторію на удари по продовольчій інфраструктурі, якщо його буде правильно реалізовано.

Народний депутат ВО "Батьківщина" Сергій Соболєв, зі свого боку, наголосив, що блокування портів завдало критичного удару по продовольчій безпеці.

"Ключове, що вдарило по продовольчій безпеці в Україні та світі — це російська окупація територій і блокування портів", — підкреслив він.

Політик висловив переконання, що лише глобальне припинення вогню може вирішити цю проблему.

Народний депутат "Слуги народу" Георгій Мазурашу відзначив необхідність дипломатичної реакції та внутрішньої координації.

"Ми всередині країни повинні робити все можливе, аби не ускладнювати цю проблему власними рішеннями та діями. І попри наші зрозумілі емоції та небажання спілкуватися з міжнародними злочинцями, задля мінімізації ризиків, зокрема й у сфері продовольчої безпеки, нам слід активізувати будь-які канали комунікації", — зазначив він.

Директор Українського інституту політики Руслан Бортник розглянув ситуацію з продовольством у глобальному контексті.

"Війна за незалежність України стала не просто черговою сторінкою в історії Європи — це подія, що змінила глобальну архітектуру безпеки, економіки й навіть екології", — заявив він.

Бортник закликав утриматися від ударів по хімічних заводах, наголосивши на їхній небезпеці.

"Фактично, майбутнє відродження України почнеться з двох секторів — оборонно-промислового комплексу та аграрного сектору. Саме вони стануть фундаментом відновлення держави. Але вже сьогодні потрібно зробити все, щоб цей потенціал не було знищено", — підкреслив він.

Окремо на конференції пролунали тези про те, що обстріли заводів із виробництва добрив мають бути припинені з обох сторін, а контроль за виконанням такого мораторію повинен бути переданий міжнародним інституціям.

Спікери закликали створити міжнародну моніторингову структуру для відстеження атак на об’єкти, що забезпечують продовольчу безпеку.

За підсумками конференції була ухвалена резолюція, у якій учасники наголосили на необхідності міжнародних гарантій безпеки для підприємств, що забезпечують продовольчу стабільність, та направили звернення до ООН і інших міжнародних структур.

У резолюції пропонувалося:

— визнати підприємства з виробництва добрив частиною глобальної захищеної інфраструктури;

— створити міжнародний механізм моніторингу та реагування на удари по аграрній інфраструктурі;

— налагодити контроль походження зерна з тимчасово окупованих територій, щоб мінімізувати ризики для світового продовольчого ринку.