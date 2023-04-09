Нардеп Тищенко сообщил о покушении на члена ВСК по ''лесной'' коррупции и его семью. Фото и видео

Украинский народный депутат Николай Тищенко, возглавляющий Временную следственную комиссию по расследованию "лесной" коррупции, сообщил, что на одного из членов ВСК было совершено покушение. Неизвестные подорвали автомобиль – политический деятель, предварительно, не пострадал.

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Его имя Тищенко не раскрыл. На своей странице в Facebook 9 апреля нардеп написал, что инцидент произошел в ночь на воскресенье.

Он считает, что имело место покушение на жизнь члена ВСК и его семью. Возможно, злоумышленники использовали дрон. После взрыва автомобиль, который применялся для проверок лесохозяйств, сгорел полностью.

"Мы работали и будем работать 24/7, и теперь еще более упорно", – заявил Тищенко и заверил, что угрозы не остановят деятельность комиссии.

Парламентарий добавил, что они уже неоднократно обращались в правоохранительные органы с уведомлением об угрозах членам ВСК от "лесной мафии".

Судя по заявлениям нардепа, он считает, что покушение связано с профессиональной деятельностью политика.

В этот же день журналист Виталий Глагола в Telegram сообщил, что в 01:50 в Ужгороде горел черный микроавтобус Mercedes секретаря Ужгородского городского совета Арсена Мелкумяна. Это произошло во дворе его личного дома по улице Гуцы в микрорайоне "Шахта".

"Воспламенение попало на видео камер обзора. Рядом с авто в будке сидел охранник. Поджигателей на видео не зафиксировано", – написал он.

Пока неизвестно, идет ли речь о поджоге одного и того же авто, но визуальные признаки дают основания утверждать, что это именно тот случай, о котором сообщил Тищенко.

Причины возгорания еще предстоит установить. Журналист со ссылкой на свои источники утверждает, что на месте происшествия сам Мелкумян сообщил полицейским, что, возможно, произошло замыкание электропроводки. Впоследствии Мелкумян поменял мнение и тоже стал говорить о дроне, с которого якобы сбросили зажигательное вещество.

Расследованием дела занимается Закарпатская полиция. Она открыла производство по преднамеренному повреждению имущества.

"В полиции зафиксирован факт возгорания автомобиля. Все сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 УКУ (Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога). Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия", – сообщила представитель Закарпатской полиции Анна Дан.

Добавим, что депутаты Верховной Рады (158 голосов "за") проголосовали за создание указанной ВСК 18 октября 2022 года.

Комиссия занимается вопросами расследования возможных фактов неэффективной деятельности Государственного агентства лесных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов и Государственной экологической инспекции, их территориальных органов, предприятий, учреждений и организаций, которые могли привести к уменьшению поступлений в государственный и местные бюджеты. Возглавил комиссию Николай Тищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одной из лесопилок Емильчинского лесхоза Тищенко нашел потрепанный государственный флаг, резко раскритиковал главу Государственного агентства лесных ресурсов и директора киевского лесного офиса ГП "Леса Украины" и даже посоветовал им уволиться. В то же время сине-желтый флаг, который "красуется" над родным рестораном Тищенко "Велюр" в центре столицы, выглядит ненамного лучше – он дырявый.

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