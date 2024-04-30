Нардепа Гончаренко в России объявили в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск народного депутата Алексея Гончаренко. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

"МВС РФ объявило меня в розыск! Следственный комитет говорит, что я призвал к расправе с российскими государственными деятелями. В принципе, я не исключаю обвинения))) Принимаю поздравления!" - написал нардеп.

Ранее Московский военный суд начал рассмотрение дела против Гончаренко. Россияне инкриминируют ему распространение военных "фейков" по мотивам политической ненависти, оправдания терроризма и разжигания ненависти.

"Хочу, чтобы наши инфантильные соседи не впадали в самообман. С российскими государственными деятелями мы расправимся. Со всеми. Как крыс по всему миру будем ловить и уничтожать. Никто не останется без наказания", – добавил Гончаренко.