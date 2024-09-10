'Нам нужен второй Саммит мира': Зеленский представил нового министра иностранных дел Андрея Сибигу. Видео

В этом году Украине нужен второй результативный Саммит мира. Все должны понимать, что мир и справедливое окончание войны не просто историческая миссия, но ежедневная и очень кропотливая работа.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский, представляя коллективу Министерства иностранных дел Украины новоназначенного главу ведомства Андрея Сибигу. Глава государства отметил, что чиновник с первых часов полномасштабного вторжения РФ делает все возможное, чтобы украинская дипломатия могла выполнять все государственные задачи.

"Я уверен, что Украина способна проделать такую работу - победить в этой войне и обеспечить мир", - отметил президент.

По его словам, стандартом для дипломатических работников Украины за границей должно быть глубокое понимание страны пребывания. Именно так должно функционировать представительство нашего государства за границей.

Еще одним приоритетом Владимир Зеленский назвал увеличение внимания отношениям со странами – соседками Украины.

"Мы понимаем, как сложно продолжается политический процесс, например, сейчас в Польше. Особенно, что там вскоре начнется новый избирательный процесс. Понимаем ситуацию в Венгрии, Словакии, Молдове, Румынии. Все это требует деликатности, настойчивости и защиты украинских интересов , а также наших общих интересов с соседями", – подчеркнул Зеленский во время речи.

Президент также отметил, что Украину должны слышать и знать во всех регионах мира. Для этого уже многое сделано, но нужно еще больше. В частности, он акцентировал внимание на усилении работы в Латинской Америке, Африке, странах Азии.

Немаловажным вопросом является неотложные потребности фронта и обеспечение устойчивости всего государства. Объявляемые оборонные пакеты должны поставляться максимально оперативно.

"Наши партнеры должны знать каждую нашу потребность и каждую возможность нашего с ними сотрудничества. Обеспечение фронта, совместное оборонное производство, восстановление в Украине, усиление санкций против России и использование российских активов ради украинской защиты, поддержка наших сообществ за рубежом. Это должно быть направления постоянного работы каждого украинского дипломата", – сказал Владимир Зеленский.

Андрей Сибига поблагодарил президента за доверие и заверил, что МИД будет работать на результат.

"Определенные приоритеты четко понятны. Мы их неукоснительно, настойчиво обеспечим – принципиально, проактивно, сильно, с новыми кадрами, с новыми подходами. Там, где нужно, – дипломатично. Там, где нужно – жестко", – сказал министр иностранных дел.

Андрей Сибига подчеркнул, что вся работа украинской дипломатии будет подчинена логике победы, достижению всеобъемлющего справедливого и устойчивого мира.

Также безусловным приоритетом станет интеграция в НАТО и ЕС.

"И, конечно, люди. Мы будем уделять особое внимание защите прав и интересов людей", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Верховная Рада проголосовала за назначение министром иностранных дел Андрея Сибиги. Это решение поддержали 258 народных избранников.

– Сибига призвал западных партнеров нашего государства снять ограничения на применение переданных вооружений для ударов по военным целям на территории РФ. Он напомнил им о том, что 51 статья Устава ООН закрепляет запрет на ограничения в защите для страны, ставшей жертвой агрессии.

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