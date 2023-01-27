'Нам это нужно сейчас': Зеленский назвал необходимое количество танков для наступления ВСУ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для успешного контрнаступления украинским защитникам нужно 300-500 танков. Именно такое количество техники может переломить ситуацию на фронте.

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Глава государства в очередной раз подчеркнул, что Украина борется за свою территориальную целостность. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Sky News.

"Долгое время мы говорим о бронированной технике, с которой у нас дефицит. Дефицит по сравнению с Россией. По сравнению с тысячами танков, которые есть у россиян, у нас гораздо меньше. Танки, БТРы, боевые машины… много всего нужно. Поэтому нам это нужно сейчас и соответствующее количество", – сказал он.

По словам президента, нет смысла, если какая-нибудь страна передаст Киеву, например, пять танков. Он объяснил, что ими кто-то должен руководить, а ради пяти танков отправлять на обучение украинских защитников нет возможности, также их нужно обслуживать и ремонтировать, поэтому такая практика не подходит.

Зеленский добавил, что Украина также ремонтирует и строит свои танки, но детали он раскрывать не стал, поскольку россияне бьют по украинским логистическим центрам.

"Нам нужно сейчас 300-500 танков. Танки нужны для наступательных действий на нашей земле. Бронированная техника нужна, чтобы защитить наших людей", – подчеркнул глава государства.

Напомним, в среду, 25 января, Германия подтвердила, что поставит Киеву 14 танков Leopard 2 из собственного запаса Бундесвера (вооруженных сил Германии). Министр обороны страны Борис Писториус заявил, что техника будет доставлена в Украину до конца марта.

Вечером 26 января Канада объявила о решении передать Украине четыре танка Leopard 2 с боеприпасами, а также отправить "несколько" военнослужащих, чтобы помочь украинским солдатам приобрести необходимые навыки. В Оттаве отметили, что есть возможность и дальнейших поставок танков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше приступят к обучению украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2. Фактически учебный процесс стартовал еще до принятия решения о передаче Украине этой техники.

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