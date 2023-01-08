''Наглый Путин может не дать нам выбора!'' В США заявили, что РФ может подтолкнуть их к прямому вмешательству в войну

В США соглашаются, что пытаются избегать прямой конфронтации с напавшей на Украину Россией. В то же время, признают, что обнаглевший кремлевский диктатор Владимир Путин может не дать им выбора и просто подтолкнуть к вмешательству в войну.

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Чтобы избежать противостояния Вашингтона с Москвой, американцы должны помочь украинцам отбить оккупантов уже сегодня. Об этом в колонке для The Washington Post написали государственный секретарь США в 2005-2009 годах Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс, занимавший должность с 2006 по 2011 год.

По их словам, Путин не оставляет идеи получить контроль над всей Украиной, или – если это не удастся – уничтожить ее как жизнеспособное государство. Он верит, что его историческая судьба и миссия – восстановить Российскую империю, а таковой якобы не может быть без Украины.

"Мы оба неоднократно имели дело с Путиным, и убеждены: он верит, что время на его стороне, он может истощить украинцев и единство США и Европы, так же, как и поддержка Украины в конце концов развалится и исчезнет. Конечно, из-за продолжения войны пострадают и российская экономика и люди, но россияне переживали и гораздо худшее. Для Путина поражение – не вариант", – отметили авторы материала.

По их мнению, несмотря на предыдущие восемь лет войны на Донбассе и поражение во время полномасштабной войны, продолжающейся одиннадцатый месяц, глава РФ готов ждать, чтобы добиться своей цели.

В то же время, хотя ответ Украины на вторжение был героическим, а ее военные показали себя блестяще, экономика страны разрушена, миллионы людей вынуждены были убегать от войны, инфраструктура разрушается, и значительная часть минеральных богатств, промышленных мощностей и сельскохозяйственных угодий находятся под контролем России.

"Военная способность и экономика Украины сейчас почти полностью зависят от спасательных цепей Запада – прежде всего США. При отсутствии значительного прорыва и успеха Украины против российских войск и тупика на поле боя, давление Запада на нее с целью переговоров о прекращении огня будет расти. Но при нынешних обстоятельствах, любые договоренности о прекращении огня дадут российским войскам мощную позицию для возобновления сил и нового вторжения. Это неприемлемо", – заявили политики.

Они подчеркнули, что единственный способ избежать такого сценария – это срочно и резко увеличить предоставление Украине и ее союзникам военных средств и возможностей. Они должны быть достаточными для того, чтобы сдержать новое наступление РФ и дать Украине возможность откинуть российские силы на востоке и юге.

Авторы публикации подчеркнули, что Конгресс США выделил достаточно денег, чтобы профинансировать такое усиление. Но сейчас дело по соответствующим решениям Вашингтона и его партнеров по предоставлению украинцам необходимой дополнительной военной техники – прежде всего, мобильной бронетехники.

"Соглашение США о предоставлении боевых машин Bradley является хорошим шагом, если их предоставят оперативно. Поскольку с отправкой американских тяжелых танков Abrams связаны серьезные логистические проблемы, удовлетворить эту потребность должны Германия и другие союзники. Члены НАТО также должны предоставить украинцам ракеты большей дальности, современные беспилотники, значительные запасы боеприпасов (включая артиллерийские снаряды), больше возможностей для разведки и наблюдения, а также другое оборудование", – призвали Райс и Гейтс.

Они добавили, что все это нужно уже в ближайшие недели, а не месяцы. Поскольку на фоне войны все чаще члены Конгресса и другие участники публичного дискурса спрашивают: "Почему нас это должно волновать? Это не наша борьба".

"Но Соединенные Штаты на горьком опыте – в 1914, 1941 и 2001 годах – поняли, что неспровоцированную агрессию и нападения на верховенство права и международный порядок нельзя игнорировать. В конце концов наша безопасность оказалась под угрозой, и мы были вовлечены в конфликт. На этот раз экономики мира – включая нашу – уже испытывают инфляционное влияние и торможение роста, вызванное целенаправленной агрессией Путина. Лучше остановить его сейчас, пока от США и НАТО в целом не потребуют больше. Украина – наш решительный партнер, готовый терпеть последствия войны, чтобы нам самим не пришлось делать этого в будущем", – признали авторы материала.

Они отметили, что согласны с решимостью администрации американского лидера Джо Байдена избегать прямой конфронтации с Россией, однако обнаглевший Путин может не дать им такого выбора. Поэтому единственный способ избежать войны с РФ в будущем – помочь Украине отбить агрессора уже сейчас. Это политики назвали уроком истории, которым должны руководствоваться союзники Украины, и он дает неотложность действиям, которые необходимо предпринять, пока не стало слишком поздно.

Как сообщал OBOZREVATEL, колумнист Bloomberg Андреас Клют отметил, что беспокойство Запада относительно передачи ВСУ "наступательных" вооружений неуместно, ведь вся борьба Украины – это самозащита. Поэтому партнеры не должны учитывать мифические "красные линии" Путина, а дать украинцам танки Abrams и Leopard.

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