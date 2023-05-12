'Надо жестче поставить вопрос': Подоляк рассказал, что должно быть с Россией после войны

После того, как Украина победит в войне Россию, мир должен более жестко поставить вопрос существования этого государства с точки зрения милитарной составляющей. В частности, в РФ нужно провести демилитаризацию, которую не завершили после развала Советского Союза: обнулить ее репутацию как страны, которую нужно бояться.

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На это указал глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "24 каналу". По его словам, нынешняя политическая элита РФ должна уйти, ответив за совершенные против украинской нации военные преступления.

Политик прокомментировал циничные заявления пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который оправдывался, почему Россия застряла в войне. В частности, говорил, мол, она "не воюет, а пытается сохранять инфраструктуру и человеческие жизни". Подоляк отметил, что так путинский спикер лишь наговорил на дополнительные обвинения для себя.

"Он получит свой ордер, когда будет создан специальный трибунал, и будет давать показания, что такое тотальная война: уничтоженные города и села. Он будет зафиксирован в фотографиях, чтобы до конца жизни видел, что они натворили в Украине", – высказался глава ОПУ.

Подоляк отметил, что сегодня Россия уже никуда не продвигается в своей попытке уничтожить Украину. И хотя ей удалось захватить часть территории в 2014-м и 2022-м, ныне ее оккупационные войска только теряют огромное количество людей и ресурсов.

"К сожалению, большой ценой, но мы проводим работу, которую должны были делать с партнерами, по демилитаризации России. Работу, которую должны были сделать в 90-е годы. Потому что вся природа российского шовинизма и экспансионизма – это не проделанная работа в 90-е, когда решили оставить большое количество ракет, ядерных боеголовок и большую армию", – объяснил Подоляк.

Он отметил, что ограничение армии и количества ракет в РФ должно быть взято под контроль – по примеру того, как поступили с рядом стран после Второй мировой войны. Поэтому уже после войны в Украине миру предстоит более жестко поставить вопрос милитарной составляющей России.

"Есть демилитаризация РФ и четкое уничтожение фундамента государства экспансионистского типа. Есть десакрализация российской политической элиты, которая идет к своему тотальному концу. И, наконец, есть попытка вернуть международное право, в частности через специальный международный трибунал", – подчеркнул глава ОПУ.

Пока Россия все еще остается субъектом международного права как отголосок прошлого СССР, однако, говорит Подоляк, нужно сбавлять вес слов российских чиновников. По его убеждению, постепенно страна-агрессор потеряет право присутствовать в Организации Объединенных Наций.

"Должно быть обнуление репутации России как государства, которого нужно бояться. Нынешняя политическая элита должна уйти", – отметил он.

Украина же, по его словам, должна пользоваться историческим моментом и наращивать собственную субъектность. Также все институты должны следить за тем, чтобы россияне, как Песков, публично фиксировали свою преступную позицию. Цитаты топ-оккупантов и военных преступников нужно будет распространять на разных языках, чтобы такие "остатки пророссийской лоббистской структуры" не имели аргументов говорить, что в России есть нормальные люди.

"Мы постоянно подчеркиваем, что там ненормальные люди, которые не живут в XXI веке, не разделяют наши ценности и не несут ответственности за свои слова. Каждый из них, независимо от должности – Лавров, Песков или Патрушев, – это банально уголовные преступники. Люди, которые должны отвечать в рамках уголовного правосудия", – подытожил Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, футуролог Валерий Пекарь предположил, что после победы Украины в России может начаться консолидация власти, или она вообще рассыплется, а сама РФ провалиться в хаос, где все будут воевать со всеми. Второй сценарий якобы пугает Запад больше всего.

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