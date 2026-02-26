'Надо вооружить Украину до зубов': экс-чиновница НАТО заявила, что Трамп на самом деле не заинтересован в длительном мире

Единственным действенным путем к миру в Украине является системное наращивание поддержки Киева. Для того, чтобы принудить Россию к реальному прекращению огня и созданию условий для справедливого мира, Украину необходимо "вооружить до зубов" и обеспечить долгосрочную финансовую и политическую устойчивость.

Об этом заявила бывшая заместитель директора по вопросам оборонного и безопасностного сотрудничества НАТО, ныне независимый эксперт по вопросам безопасности Герлинде Нигус. Такое мнение она высказала в комментарии "Укринформу".

"Как заставить Путина согласиться хотя бы на прекращение огня? Вооружить Украину до зубов, обеспечить ее финансовую стабильность и четкий сигнал долгосрочной поддержки – что покажет Путину, что это бессмысленно, что он не может выиграть эту войну", – сказала Нигус, которая более 25 лет работала на управленческих должностях в НАТО и Европейской комиссии.

Она подчеркнула, что долгосрочная устойчивость Украины непосредственно связана с ее европейской интеграцией и включением в коллективные форматы сотрудничества в сфере безопасности. Учитывая политический тупик в рамках НАТО, по словам эксперта, необходимо создавать альтернативные механизмы для интеграции Украины в будущую архитектуру европейской безопасности.

"Нам нужно создать другой формат. Для интеграции Украины в нашу будущую структуру безопасности", – отметила она.

О Путине и Трампе

Нигус скептически относится к трехсторонним мирным переговорам с участием Украины, США и РФ, поскольку российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении огня.

"Мои ожидания очень-очень низкие, потому что в моем видении президент Путин на самом деле не заинтересован в мире. Война ему нужна, чтобы удержаться у власти, чтобы оставаться у власти", – сказала эксперт.

Она назвала главу Кремля "злодеем", добавив, что он должен платить большую цену за свою агрессию.

"Мы имеем дело со злодеем. Мы имеем дело с преступником и с человеком, который ежедневно совершает военные преступления. Его логика отличается от нашей. Поэтому нам нужно постепенно увеличивать цену, которую он должен платить", – заявила экс-чиновница НАТО.

Она также скептически оценила роль президента США Дональда Трампа в нынешних дипломатических усилиях. Он, считает Нигус, хочет лишь избавиться от "раздражающей проблемы" в виде войны в Украине, но не заинтересован в длительном мире.

"И также президент Трамп на самом деле не заинтересован в длительном, честном и справедливом мире. Трамп заинтересован в том, чтобы убрать эту раздражающую проблему Украины с повестки дня, чтобы перезагрузить отношения с Россией и восстановить большой бизнес с Россией", – заявила она.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль отметил, что добиться долгосрочного и справедливого мира в Украине возможно, но только с позиции силы. По словам главы МИД ФРГ, "капитуляция не является опцией" в переговорном процессе.

