'Надо подключать всех, кто имеет контакты в США': Сюмар призвала власти улучшить отношения с республиканцами

Из-за монополизации властями украинско-американского направления отношения с республиканцами существенно ухудшились, и это нужно исправлять.

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Об этом сказала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар в интервью изданию "Телеграф". Она подчеркнула – нужно подключать всех, кто имеет соответствующие контакты в США, в частности пятого президента Порошенко.

"Очень хорошо, что буквально перед выборами прошла встреча Владимира Зеленского с Трампом. Но, опять же, до того уже было такое количество конфликтов (с республиканцами. – Ред.), была поездка в Пенсильванию, после которой республиканцы требовали уволить посла Оксану Маркарову, что все сложно. Вообще республиканцы имеют другой подход к войне России против Украины. Было уже много заявлений о том, что так, как было, не будет, в частности в контексте финансовой помощи Украине", – констатирует Сюмар.

"Почему это произошло, вы спрашиваете? Мы плохо работали с республиканцами. Я всегда подчеркивала, что у Украины должна быть двухпартийная поддержка Соединенных Штатов. И это задача для целых команд людей, работающих в этом направлении. Не секрет, что протестанты, к примеру, эффективно работают с республиканцами. Это близкие и понятные для них люди. Вспомните, Павел Унгурян привез в Штаты протестантского пастора Сергея Гайдаржи, потерявшего семью в Одессе. И это способствовало изменению позиции спикера Джонсона (по поддержке Украины. – Ред.). Это и есть качественная дипломатия. Когда вы постоянно выстраиваете сильные связи с обеими партиями. Как это делает Израиль, например. Там нужно понимать подходы, нужно знать, через кого работать", – объясняет Сюмар.

"У нас как-то так было, что все те, кто могли работать с республиканцами, были проигнорированы или их не выпускали из страны. Я убеждена, что это во вред. Кто-то у власти решил, что на украинско-американские отношения есть монополия. И вот сегодня в результате такого ложного подхода мы, к сожалению, в плохом положении", – отмечает депутат.

"По моему мнению, если сравнивать с периодом Обамы, то Трамп для Украины сделал больше. Он тогда, в частности, согласился предоставить Javelin. И они сыграли важную роль в начале полномасштабного вторжения. Трамп – человек сделки. Украина покупала у Америки уголь. А Трамп предоставил то оружие, которое является защитным. В принципе, сделки с ним можно и нужно заключать", – рассказывает Виктория Сюмар.

"С республиканцами нужно было работать раньше. У нас достаточно людей, которые могли делать это качественно. Трамп поклонник Realpolitik. И с ним нужно работать. Мы должны объединить всех, кто может это делать, кто сможет достучаться до него и людей из его новой администрации. Пока такого привлечения я не вижу", – констатирует депутат.

"По моему мнению, у Порошенко есть тот тип мышления, который Трампу понятен. Он тоже человек, умеющий заключать сделки, и это важно. Эти коммуникации точно были бы на пользу стране сегодня. Из-за того, что это знакомые люди, умеют говорить на одном языке. В любом случае нужно привлечь все возможности. Тем более что мы так же консервативная партия, как и Республиканская партия в США. Мы являемся партнерскими в рамках Союза консервативных партий (IDU). И это не только работа с Трампом, нужно работать с людьми из его администрации. Они уже известны. Они будут формировать его позицию. Такая коммуникация была бы дополнительной демонстрацией того, что в Украине есть общая позиция. Мне кажется, власть сегодня должна быть заинтересована донести новой администрации, что мы едины, что у нас здесь есть единый подход к тому, как должна завершаться война в Украине. От этого слишком многое зависит", – убеждена Виктория Сюмар.