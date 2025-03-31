Надо немедленно исправлять ошибки непрофессиональных переговорщиков, ответственных за провал американского трека – Порошенко

Петр Порошенко призвал президента Зеленского срочно встретиться с лидерами парламентских фракций из-за критической ситуации в переговорах с Соединенными Штатами Америки и так называемого соглашения о полезных ископаемых. Лидер "Евросолидарности" подчеркнул, что непрофессиональные действия узкого круга переговорщиков угрожают национальной безопасности Украины.

Видео дня

Об этом Петр Порошенко сказал в своем видеообращении.

"Сегодня реалии международной политики складываются таким образом, что 5-6 хваленых менеджеров Офиса президента, замкнувших на себя все процессы, явно не справляются с сверхсерьезными вызовами. Внимание, прежде всего, приковано к ситуации вокруг соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США и этого переговорного процесса в целом. Напомню, что идея соглашения с ископаемыми принадлежит Президенту Зеленскому, сделавшему его четвертым пунктом Плана победы, озвученного в парламенте и широко поддержанного местными советами по указанию Банковой", – напомнил Порошенко.

"Из-за откровенно непрофессиональных подходов Украина потеряла возможность зафиксировать параметры этого соглашения в рамках политического меморандума, на что уже соглашались партнеры. Как следствие, состояние подготовки этого документа, появившегося в прессе, уже вызывает серьезную обеспокоенность как угроза в том числе государственному суверенитету и европейской интеграции Украины", – предостерегает пятый Президент.

В то же время, он отметил, что именно от этого соглашения зависит как военная, так и финансовая помощь Украине, и даже сотрудничество с МВФ, где США играют ключевую роль.

Поэтому ошибки узкого круга непрофессиональных лиц мы должны немедленно исправлять. И развернувшаяся в стране антиамериканская истерия точно не является конструктивным путем наработки дипломатических решений. Не трудно предсказать, что дальше будут попытки переложить ответственность на традиционно во всем виноватый парламент, военных, якобы "не так воевавших", и партнеров, якобы "предавших", – отмечает Порошенко.

"Поэтому должен подчеркнуть – прежде всего требует серьезных изменений и профессионального усиления состава украинской переговорной делегации, которая несет прямую ответственность за провал американского трека. Пора наконец-то это признать. Во-вторых, в сложные моменты истории украинский парламент играл ключевую роль. К сожалению, следующие две критические недели, когда необходимо действовать, парламент продолжает работу в закрытом режиме, снова в перерыве. Причем на очередные каникулы он ушел, так и не получив ответов от правительства о содержании и состоянии подготовки соглашения, без преувеличения определяющего будущее Украины", – возмутился Петр Порошенко.

"Европейская Солидарность" инициирует обращение Верховной Рады к Конгрессу США по поводу новой резолюции о двухпартийной поддержке Украины в этих условиях как стратегического партнера. Такая резолюция должна содержать гарантии новых пакетов военной и финансовой помощи и продления санкций против России. Глава Верховной Рады уверял, что имеет особые отношения с Майком Джонсоном, называя их "спикерской коалицией". Следовательно, самое время все это задействовать. Как и другие формы парламентской дипломатии для гарантий поддержки", – считает лидер партии.

"Еще острее стала потребность встречи президента с лидерами всех фракций ВР. Тактика прятать голову в песок себя полностью исчерпала. Недопустимо, когда все важные новости по переговорам народ Украины узнает из зарубежных СМИ. А внутри страны всех продолжают погружать в тёплую ванну пропагандистского телемарафона", – констатирует Порошенко.

"У нас есть много предложений для американской стороны, которые были бы взаимовыгодны для обеих стран как с экономической, так и с точки зрения безопасности. Которые усилили бы наше стратегическое партнерство с США и сработали бы на безопасность Европы и ослабление России. Например, участие США в газотранспортной системе Украины, которая должна остаться основой для поставки энергоносителей для Европы вопреки путинскому проекту Северных потоков. Это должно было заработать после достижения справедливого и всеобъемлющего мира, но уже было бы одним из аргументов для его достижения", – считает Порошенко.

"Мы требуем, чтобы парламент наконец-то собрался на срочное заседание и принял соответствующее обращение, а правительство предоставило всю информацию о состоянии соглашения", – резюмирует Петр Порошенко.