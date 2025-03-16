Надо говорить о Черном море, Курской области и ЗАЭС: Виткофф рассказал детали 'положительного' визита к Путину

Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф надеется на реальный прогресс в прекращении трехлетней войны между Россией и Украиной. Политик назвал свой разговор с российским диктатором положительным.

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Такое заявление Виткофф сделал в эфире CBS News. Он также добавил, что есть темы, которые должны быть обсуждены до того, как стороны договорятся о прекращении огня. В частности, это наступление на Курщине, Запорожская АЭС и ситуация в Черном море.

"Прекращение огня предполагает то, как заставить людей не воевать друг с другом за 2000-километровую границу. Это также не включает основную зону противостояния, которой является Курск. И поэтому на поле боя разные условия. Мы должны это обсудить. Есть регионы, на которые, как мы все знаем, ориентируются россияне. Есть ядерный реактор, который снабжает немало электроэнергии в Украину. С этим нужно разобраться. Есть доступ к портам. Есть потенциальное соглашение о Черном море. Есть много элементов для осуществления здесь прекращения огня", – добавил Виткофф.

Он также рассказал, что иногда сравнивает это с Газой. Но Газа – это ограниченное, определенное пространство по сравнению с битвой, где ведется битва в Украине и России. То есть это гораздо более сложная ситуация. И все делают все, что нужно, чтобы добиться успешного решения проблемы.

"Я был в Кремле довольно долго. И мы значительно продвинулись на этой встрече. Это была встреча, которая могла продолжаться четыре часа, но точно длилась по меньшей мере три. Мы говорили о многих конкретиках, и я указываю на большую пропасть, которая существовала между Украиной и Россией до обсуждения между этими вопросами. , что эта встреча это подчеркивает", – говорится в сообщении.

Виткофф также подтвердил информацию о предстоящем разговоре Путина и Трампа, который может состояться уже на следующей неделе.

"Я могу это предположить. У них есть настоящие отношения с первого срока президента. Они уже общались после первого моего визита с президентом Путиным. И я думаю, что это будет очень положительный и конструктивный разговор между двумя людьми, между двумя президентами", - отметил политик.

На вопрос журналиста, будут ли приняты решения о том, двигаться ли вперед с этим 30-дневным прекращением огня, на которое согласились США и Украина, но Россия, по крайней мере, публично, этого не согласовала, Виткофф отметил, что есть положительный импульс.

"Президент Трамп является тем, кто принимает окончательные решения, нашим решением. И президент Путин для страны России является тем, кто принимает решения. Я думаю, что это очень положительный знак, что они двое в какой-то момент поговорят. Я думаю, что это свидетельствует о том, что есть положительный импульс. Что есть желание со стороны обеих стран, и, кстати, это также включает в себя Украину, достичь здесь долгосрочного, крепкого мира", – резюмировал Виткофф.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Виткофф после своей поездки в Москву, где провел длительные переговоры с диктатором Владимиром Путиным, высказался об окончании войны в Украине. По его словам, американский президент Дональд Трамп ожидает разрешения конфликта "в течение недель".

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп набросился на журналистов, написавших, что Виткофф девять часов ждал Путина, назвав их больными людьми, производящими "фейковые новости".

При этом аналитики ISW сообщили, что заявления Кремля после встречи Путина с Виткоффом показали, что Россия де-факто отказалась от предложения о временном прекращении огня. Кремль и дальше не желает участвовать в добросовестных переговорах по завершению российско-украинской войны.

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