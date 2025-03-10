'Надо демонтировать демократию, сдерживающую развитие ОПК': ассоциации производителей оружия обратились к Раде

Ассоциации производителей украинского оружия призвали власти "раскрутить бюрократические гайки" для ОПК, а депутатов Верховной Рады – принять законопроект №12258 "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины", который предлагает отменить один из дублирующих штрафов – плату за пользование авансовыми средствами для будущих контрактов отечественных производителей. Представители сферы заявили о необходимости "демонтировать бюрократию, сдерживающую развитие оборонно-промышленного комплекса".

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Об этом говорится в совместном обращении крупнейших оборонных ассоциаций страны. Призыв адресован председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, премьер-министру Денису Шмигалю, министру обороны Рустему Умерову, министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Герману Сметанину, руководителям фракций и групп Верховной Рады Давиду Арахамии, Юлии Тимошенко, Артуру Герасимову, Ирине Геращенко, Александре Устиновой, Тарасу Батенко, Олегу Кулиничу и другим.

Представители ассоциаций напомнили: стоит позаботиться о субъектности Украины, чтобы быть "за столом, а не в меню", особенно на фоне новых геополитических вызовов и возможных изменений в политике партнеров. Ключевой элемент этого – сильный украинский ОПК.

Однако сейчас украинские производители, как считают авторы обращения, в гораздо худшем положении, чем иностранные коллеги.

"Регулярные прилеты, ограничения прибыли, дублирующие штрафы, постоянные проверки со стороны правоохранителей, фактическая остановка экспорта. Производители оружия должны производить оружие, а не ходить по судам, чтобы признать форс-мажоры или платить за пользование деньгами, лежащими на счетах госказначейства.

В Верховной Раде есть ряд инициатив, разработанных народными депутатами в тесном сотрудничестве с ключевыми ассоциациями – ФРУ Дефенс, Оборонный альянс Украины, Лига оборонных предприятий, NAUDI, Украинский кластер двойных технологий – которые представляют более 500 компаний сферы ОПК.

Один из таких законопроектов – Изменения в Гражданский кодекс №12258. Этим законопроектом предлагается отменить один из дублирующих штрафов – плату за пользование авансовыми средствами. Во-первых, средства, получаемые предприятиями ОПК в рамках оборонных контрактов, не могут быть потрачены ни на что иное, чем на выполнение контракта. Они находятся на специальном казначейском счете, который предприятия обязаны открыть, и де-факто эти средства заморожены государством.

Штрафы за месяц задержки могут быть в три раза больше прибыли по контракту за год.

Иностранные производители, не имеющие ограничений в стоимости товара, просто закладывают риск штрафа в цену продукции, а украинские производители, у которых доходная часть формально и неформально ограничена, – сначала получают штрафы, а затем идут по судам доказывать свою правоту.

Мы все должны понимать, что может произойти, если завтра наши партнеры перестанут давать и продавать оружие. И на предприятиях, которые сегодня государство облагает чрезмерными штрафами, можно будет купить "ничего", потому что они будут производить "ничего", потому что не будет производителей. Потому что когда-то депутаты Верховной Рады не смогли раскрутить бюрократические гайки.

Оборонные ассоциации поддерживают решение профильного комитета Верховной Рады внести изменения ко второму чтению об отмене дублирующих штрафов исключительно для будущих контрактов украинских производителей".

Напомним: по состоянию на начало марта 2025 года Агентство оборонных закупок не законтрактовало ни одной, даже пробной партии отечественных 155-мм выстрелов.

В то же время частная компания "Украинская бронетехника" (вместе с одним из европейских партнеров) подавали предложение на поставку 155-мм выстрелов для армии. По данным СМИ, мощности этого производства могли бы составить около 100 000 единиц в первый год.

Источники журналистов в Минобороны рассказали, что министерство даже отправляло экспертов оценить производство в Украине и ЕС.

"Однако по состоянию на начало марта АОЗ не законтратила ни одной, даже пробной партии. Не лучше ситуация и с технологическим вооружением типа беспилотников разных систем", – заявил автор материала.

Что касается БПЛА, то часть производителей имела переходные контракты с прошлого года до начала марта, у части нет соглашений вообще. Некоторым подписали небольшие короткие контракты на маленькие партии дронов и обещали подписать большие "скоро".

"Для части это "скоро" уже наступило, но сразу началось другое – ожидание реальных авансов "сегодня – завтра", – говорится в статье.

Также, по информации журналистов, у большого количества производителей традиционного конвенционного вооружения – от мин и минометов до артиллерии и даже ракет – часто контракты также заканчивались в феврале.