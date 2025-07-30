На Всемирной конференции спикеров устроили демарш России: Кондратюк рассказала подробности

На Всемирной конференции глав парламентов, которая проходит в Женеве, участники устроили демарш во время выступления российского спикера Матвиенко.

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Об этом пишет пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины, ссылаясь на сообщение вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк, которая представляет Украину на саммите спикеров.

Представители парламентов во главе с Еленой Кондратюк вышли из зала в знак протеста против действий России в Украине и против участия российской делегации в демократических собраниях.

Соответствующее видео опубликовано на странице Елены Кондратюк в Facebook.

Матвиенко была вынуждена выступать перед почти пустым залом.

"Я горжусь всеми нашими партнерами и коллегами! Это демарш против агрессора, это поддержка народа Украины! Спасибо, искренне, аж слезы на глазах – сколько коллег нас поддерживает! Мы не одни! Слава Украине!" – отметила Кондратюк.

Всемирная конференция руководителей парламентов – это событие, которое раз в 5 лет организует Межпарламентский союз, объединяющий 180 парламентов мира.

Приглашение российской делегации, которая состоит из подсанкционных лиц, вызвало острую реакцию.

"Матвиенко как лицо, которое одобрило вооруженную агрессию России и все дальнейшие преступления против Украины, должна сидеть на скамье подсудимых Специального международного трибунала, а не выступать на мировых собраниях и распространять российские нарративы", – заявила Елена Кондратюк.