Несмотря на опасения Министерства финансов, что без помощи средств США и ЕС могут возникнуть проблемы с финансированием пенсий и других социальных расходов, партийный пиар в Украине воюющей финансируется вовремя и должным образом!

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Так вже 17 січня 2024 року НАЗК здійснило переказ перших 210 мільйонів гривень на так звану статутну діяльність 4 парламентських партій в першому кварталі. На пропаганду своєї принципової і патріотичної діяльності в цей період війни партії отримають такі суми грошей від платників податків України:

- "Слуга народу" - 122, 57 мільйони гривень;

- "Європейська солідарність" - 35, 38 млн.;

- "Батьківщина" - 23,25 млн.;

- "Голос" - 28, 91 млн.

Нагадаю, що в бюджеті на 2024 рік передбачено загальну суму підтримки "бідних партійних вождів та їх соратників-депутатів" у розмірі 840 мільйонів гривень.

Загалом за час ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ, тобто з 24 лютого 2022 року, за даними НАЗК український народ заплатив вищезгаданим 4 партіям …вже 1 МІЛЬЯРД 369,57 МІЛЬЙОНІВ гривень!

Можна лише уявити скільки було розміщено носіїв зовнішньої реклами та матеріалів у ЗМІ й соціальних мережах про альтруїстичну волонтерську діяльність депутатів та їх партій під час війни за КОШТИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ?!

Показово, що спроби Уряду суттєво обмежити фінансування партій під час війни були зупинені СПІЛЬНИМ ГОЛОСУВАННЯ провладної та всіх опозиційних партій у Верховній Раді. Тому що принципові і послідовні!

Тож коли ви побачите чергову так звану соціальну рекламу, де партійні вожді та їх депутати хваляться своєю роботою, знайте вона розміщена за Ваші кошти!