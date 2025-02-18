На карту поставлено не только будущее Украины': Стармер назвал единственный способ сдержать Россию от повторного нападения на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил важность участия Соединенных Штатов в будущих гарантиях безопасности для Украины. Он назвал их "единственным способом" эффективного сдерживания страны-агрессора России от повторного нападения на Украину.

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Об этом Кир Стармер сказал после встречи европейских лидеров в Париже 17 февраля. Его цитирует Sky News.

Стармер повторил, что готов рассмотреть потенциальное развертывание войск в Украине, если будет достигнуто "мирное соглашение". В то же время, он отметил, что Америка должна оказать "поддержку" любым миротворческим силам.

"Гарантия безопасности со стороны США – это единственный способ эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину", – подчеркнул он.

Британский премьер отметил, что сегодня на карту поставлено не только будущее Украины, но и всей Европы.

"Это экзистенциальный вопрос для Европы в целом, а потому жизненно важный для национальных интересов Британии. Это уникальный момент для коллективной безопасности нашего континента. Любое мирное соглашение для Украины должно защищать его суверенитет и сдерживать Владимира Путина от участия в дальнейшей агрессии в будущем", – подчеркнул он.

Он также подтвердил, что на следующей неделе поедет в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, чтобы "обсудить то, что мы считаем ключевыми элементами длительного мира".

"Понятно, что США не собираются покидать НАТО. Но нам, европейцам, придется сделать больше. Вопрос распределения бремени не новый, но сейчас он актуален, и европейцам придется усилить как расходы, так и возможности, которые мы предоставляем", – сказал Стармер.

Премьер Британии также выразил надежду на то, что после его визита в США состоятся новые переговоры с европейскими союзниками.

Кроме того, Стармер анонсировал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским "в ближайшие дни".

"Я разговаривал с президентом Зеленским в пятницу. Сделаю это еще раз в ближайшие дни. И мы предполагаем дальнейшее взаимодействие с европейскими коллегами, когда я вернусь из США", – сказал премьер Британии.

Как сообщал OBOZ.UA:

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна готова при необходимости разместить свои войска на территории Украины. Это может стать одной из гарантий безопасности Украины после подписания соглашения с Россией.

В Европейском Союзе рассматривают возможность разместить в Украине до 30 тысяч военных. Они должны быть развернуты для демонстрации силы, но не на линии столкновения.

На Мюнхенской конференции безопасности Зеленский подчеркнул, что Украина не может согласиться на прекращение огня без реальных гарантий безопасности. По его словам, достижение подлинного мира не может состояться без давления на РФ и системного сдерживания.

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