'Мы знаем, что он много разговаривает с Путиным': Келлог объяснил интерес США к Лукашенко

Специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог раскрыл причины заинтересованности Вашингтона в контактах с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. По его словам, внимание к нему объясняется тем, что Лукашенко поддерживает постоянные связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Видео дня

Американец отметил, что главной целью было налаживание каналов коммуникации, чтобы все сообщения США гарантированно доходили до российского руководства. Об этом пишет The Guardian.

Келлог разъяснил позицию США

"Мы знаем, что он много разговаривает с президентом Путиным. Мы не уверены, что именно он говорит, но мы знаем, что он с ним разговаривает", – объяснил Келлог. "Но мы установили контакты, чтобы обеспечить открытость каналов связи, чтобы мы могли убедиться, что все наши сообщения передаются президенту Путину. Именно поэтому мы это сделали. Мы изначально не собирались выводить политических заключенных".

Келлог признал, что освобождение отдельных политзаключенных стало положительным аспектом, но подчеркнул, что "общей целью было найти наилучшее возможное решение войны между Украиной и Россией".

По его словам, США сосредотачиваются на том, чтобы "сообщения, которые направляются Владимиру Путину, согласовывались с сообщениями, которые поступали в другие круги".

"Мне безразлично, это Кирилл Дмитриев, мне безразлично, это [Юрий] Ушаков; мне безразлично, это Лукашенко. Дело в том, чтобы эти сообщения дошли до людей", – подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Однако Келлог подчеркнул, что США не "наивны" относительно правления Лукашенко, и знают, "если он освободит одного [заключенного], он, вероятно, возьмет еще двух".

Американский чиновник также добавил, что суть соглашения с Беларусью заключалась в том, чтобы помочь государственной авиакомпании "Белавиа" отремонтировать их самолеты, поскольку "желательным вариантом является то, чтобы их самолеты не падали с неба". При этом Минск не должен использовать их для "преступных целей" и перевозки мигрантов в Европу.

Что предшествовало

11 сентября заместитель спецпредставителя президента США по вопросам Украины Джон Коул посетил Минск. Визит дал конкретные результаты: были достигнуты договоренности о снятии санкций с национальной авиакомпании "Белавиа" и обсуждена возможность возвращения американского посольства в Беларусь.

Ключевым достижением стала договоренность об освобождении 52 политзаключенных, среди которых 14 граждан других стран, преимущественно европейских. Это можно рассматривать как следующий этап нормализации отношений между США и Беларусью, ведь Вашингтон еще весной открыл "окно диалога" с Минском, делая акцент на вопросе заключенных.

Предыдущие шаги произошли ранее: 20-21 июня Минск посетил спецпосланник президента США Кит Келлог, после чего были освобождены 14 политзаключенных. А 15 августа состоялся телефонный звонок президента США Дональда Трампа Александру Лукашенко накануне саммита в Анкоридже, что расценили как неожиданный жест поддержки.

В этом контексте важно вспомнить и подписанный Дональдом Трампом исполнительный акт о создании статуса "страна, поддерживающая незаконное удержание". Он предоставляет Госдепартаменту право вводить санкции и применять другое давление против государств, удерживающих граждан США. Последние американцы были освобождены из беларуского заключения 30 апреля, поэтому нынешние договоренности дают Вашингтону политические дивиденды без заметных экономических или политических уступок.

Как сообщал OBOZ.UA, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский заявил, что беларуский диктатор Александр Лукашенко ни при каких обстоятельствах не развернется от России к Западу. Как только он попытается это сделать, Москва заменит мятежного ставленника на более послушного.

Ранее Лукашенко заявил, что жаловался Трампу на "тяжелую судьбу" Беларуси. Этой теме он уделил 35 минут разговора. Однако Трамп "не был настроен на такой разговор", но якобы пожелал самопровозглашенному диктатору "успехов" и заявил, что с трудностями может справиться только "сильный лидер".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!