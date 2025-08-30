Лукашенко заявил, что жаловался Трампу на 'тяжелую судьбу' Беларуси: что услышал в ответ

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжил делиться подробностями своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 15 августа. Во время него беларуский диктатор 35 минут жаловался американцу на "некоторые проблемы".

Видео дня

Трамп же в том момент не был настроен на такой разговор. Об этом Лукашенко рассказал в интервью Медиакорпорации Китая.

"Когда мы разговаривали с Дональдом [Трампом], 35 минут мы где-то обсуждали некоторые проблемы… Он, наверное, не был настроен на такой разговор. Но мы заговорились, и он мне обронил такую фразу: я тебе желаю, говорит, успехов, твоя страна находится в таком сложном месте и в такой сложный период, что справиться с этим может только сильный лидер", – сказал он.

Диктатор предположил, что Трамп, "когда он изучал ситуацию, познакомился с Беларусью, увидел, что у нас непросто и на востоке, и на западе".

"И на юге война, и на севере хватает у нас этих балтийских соседей, одуревших. Он согласился с этим и сказал о том, что в очень сложной ситуации находится Беларусь", – добавил Лукашенко.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 августа Дональд Трамп провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Переговоры состоялись накануне встречи первого с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

По словам Трампа, главной целью звонка стало поблагодарить Лукашенко за освобождение 16 заключенных. Кроме этого, стороны обсудили возможность освобождения еще около 1300 заключенных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!