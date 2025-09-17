"Лукашенко – это столб, забитый Путиным посреди Европы": дипломат объяснил, почему США пошли на активные контакты с Беларусью

Белорусский диктатор Александр Лукашенко ни при каких обстоятельствах не развернется от России к Западу. Как только он попытается это сделать, Москва заменит мятежного ставленника на более послушного.

И в Вашингтоне, где сейчас развернули показательную активность по якобы "выдергиванию" Лукашенко из орбиты влияния Кремля, это прекрасно понимают, "легализация" белорусского диктатора нужна Белому дому для других целей. Об этом в интервью для OBOZ.UA заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

Зачем США пытаются вытащить Лукашенко из международной изоляции

После окончательной узурпации власти в Беларуси, масштабных фальсификаций результатов президентских выборов в этой стране в 2020 году, массовых репрессий в отношении оппозиции и участия в полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины Лукашенко оказался в полной международной изоляции. В демократическом мире его уже официально называют "самопровозглашенным президентом и узурпатором власти".

Однако после прихода к власти президента США Дональда Трампа Вашингтон последовательно пытается легализовать Лукашенко на международной арене, прибегая к различным мерам, от личного поздравления американского президента – до визитов в Минск его спецпредставителей и даже снятия санкций с белорусской авиакомпании.

Все эти действия, убежден Веселовский, вовсе не означают, что в США не понимают, с кем имеют дело. Да и объяснять их попыткой Штатов отдалить Беларусь от России не стоит.

"Я не думаю, что в администрации США сидят сплошные дураки. Они прекрасно понимают: вернуть Лукашенко "назад" невозможно. Лукашенко – это столб, забитый Путиным посреди Европы. Вытащить его оттуда может только сама Россия. Если он вдруг захочет "развернуться", Москва просто его "срубит" и поставит другого такого же – и тот будет сидеть в Минске и выполнять роль столба. Иллюзий в Вашингтоне относительно этого нет, там хорошо осознают, что происходит", – отметил дипломат.

Показательные "танцы" вокруг Беларуси и Лукашенко нужны администрации Трампа как отвлекающий маневр.

"Прежде всего – чтобы отвлечь внимание от Украины. С Россией договориться не получается, с Украиной тоже "миротворческие" спектакли не работают. Украину обвинять бессмысленно, потому что в США, в Европе и вообще в мире все прекрасно понимают: виновата не Украина. А вот влиять на Россию Трамп не хочет. Почему? Потому что там закопаны большие деньги, которые, возможно, когда-то и ему перепадут. Поэтому возникают иллюзии: а почему бы не сыграть в идею оттягивания Беларуси от России?" – предположил дипломат.

Также, по мнению Веселовского, Вашингтон может иметь еще один мотив: через Минск администрация Трампа посылает сигнал Москве о том, что со США Россия получит больше, чем с Китаем.

"Здесь есть элементы откровенно иррациональные. Усиливая внимание к Минску, а через него и к Москве, администрация США пытается намекнуть Путину: "Смотри, китайцы не всегда надежны. Мы тоже можем тебе что-то дать. Вон, Беларусь: "Белавия" летает, аэропорты работают. Так может, дружи с нами хотя бы немного и отойди от Китая", – попытался отгадать логику Белого дома дипломат.

Перспективы того, что "сигнал" сработает, как на это рассчитывают в окружении президента США, он оценивает на уровне "где-то 0,01%".

"Разве что американская публика немного удивится, обсудит. А об Украине и России будут говорить меньше. А это именно то, что нужно Трампу. Это выдумки и болтовня, чисто политический проект, демонстративная пропаганда, рассчитанная на дураков в самих Соединенных Штатах. А таких там, как мы видим по результатам их выборов, хватает. Поэтому оно так и работает", – раскрыл Веселовский замысел администрации Трампа.

Для того, чтобы дольше подогревать интерес к активности США в отношении Беларуси, в окружении Трампа вбросили в информационное пространство упоминание о первой леди страны Мелании Трамп, которая якобы молилась за белорусского диктатора.

"Мы говорим о политике, об Америке, Трампе – и вдруг все останавливают внимание на... Мелании. О, новое слово – и всем интересно. Именно для этого это и делается. Чтобы привлечь внимание: появилось что-то свежее. Еще несколько раз скажут "Мелания", потом всем это надоест – обмены письмами, комплименты и т.д.", – считает дипломат.

А вот перспективы визита Трампа в Минск он оценивает скептически.

"Думаю, служба безопасности ему этого не позволит. Он хочет ездить туда, где аплодируют, – ко всем, кто готов аплодировать. Но его служба безопасности скажет "нет" – и будет иметь на то веские причины. Поэтому лично его там не будет. Слава службе безопасности США", – отметил Веселовский.

В то же время активность Штатов в отношении Беларуси является попыткой прощупать границы дозволенного.

"Или это намек Москве? Безусловно. Они все видят, учитывают и могут, и будут использовать этот трампо-лукашенковский кейс и тестировать границы дозволенного, которые может пересечь президент США. Но что это меняет? Как по мне, пока что достаточно мало. Россияне же не прекращают наступлений в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях. Не перестают бомбить Харьков, Запорожье, Киев, Ривне, даже Польшу цепляют", – отметил Веселовский.

Поэтому на поле боя бурная деятельность США не сказывается от слова совсем.

"Главное – война продолжается. Россия и дальше пытается достичь своих целей. И здесь Беларусь, не Беларусь – "двадцать пять лукашенко" не будут иметь никакого значения по сравнению с тем, что наши люди гибнут, а российские войска продвигаются", – резюмировал дипломат.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Лукашенко заявил, что жаловался Трампу на "тяжелую судьбу" Беларуси. Этой теме он уделил 35 минут разговора.

По словам Лукашенко, Трамп "не был настроен на такой разговор", но якобы пожелал самопровозглашенному диктатору "успехов" и заявил, что с трудностями может справиться только "сильный лидер".

