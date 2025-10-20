'Мы знаем, чего они хотят': Вэнс озвучил позицию Трампа по Tomahawk Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "безусловно" услышал просьбу от украинской стороны о предоставлении им ракет "Томагавк". Однако, пока соответствующий вопрос еще не решен.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс, передает "Укринформ". Он подчеркнул, что глава Белого дома в первую очередь заботится о безопасности Америки.

"(Трамп. – Ред.) безусловно, услышал этот запрос... Мы знаем, что это то, чего они (украинцы. – Ред.) хотят. Это тот вопрос, по которому президент в конце концов примет решение. Но он еще не решил, предоставлять ли Украине Tomahawk", – ответил Вэнс.

США прежде всего пытается способствовать миру

Политик добавил, что Трамп сосредоточен на том, чтобы иметь критически важные системы вооружения для собственных вооруженных сил и войск.

Также Вэнс подчеркнул, что американский лидер принимая то или иное решение в отношении Украины и России в первую очередь ориентируется на мир, поскольку считает это лучшим интересом США.

"Если он решит, что в лучших интересах Америки продавать дополнительное оружие Европе, он это сделает. Но сейчас он не принял такого решения относительно "Tomahawk", – сказал он.

Джей Ди Вэнс подчеркнул, что администрация Трампа продолжит путь к окончанию войны в Украине, сколько бы времени это не заняло.

"Мы продолжим двигаться по пути мира, независимо от того, понадобится ли нам еще несколько месяцев, несколько недель – или, не дай Бог, дольше. Мы продолжим работать над этим", – заявил Вэнс и добавил, что в целом он настроен положительно в этом вопросе.

Напомним, недавно Трамп заявил, что Соединенные Штаты "не могут передать Украине все имеющееся оружие", поскольку он не готов рисковать интересами своей страны. Однако глава Белого дома отметил, что вопрос поставки "Томагавков" Украине до сих пор рассматривается.

Как писал OBOZ.UA, 17 октября Владимир Зеленский встречался с Дональдом Трампом в Вашингтоне. После этого стало известно, что США отложили поставки ракет Tomahawk Украине.

