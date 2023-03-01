''Мы выстояли самую трудную в своей истории зиму'': Дмитрий Кулеба назвал пять главных поражений России в войне против Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до окончательной победы нашего государства над российским агрессором предстоит еще преодолеть трудный путь. Однако за год полномасштабной войны российский диктатор Владимир Путин потерпел не менее пяти масштабных поражений.

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Последнее из них – украинское государство победило российский зимний террор. Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook в первый день весны 1 марта 2023 года.

Министр отметил, что для украинского народа эта зима была самой тяжелой, но украинцы выстояли. Вместе с нашим государством в эту сложную зиму выстоял и Европейский Союз, который не замерз без российского газа, как пугали пропагандисты.

"России один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами", – написал министр.

Кулеба добавил, что первое поражение России было еще в первые часы полномасштабного вторжения, когда украинцы не подверглись страху. Второе поражение – провал российского блицкрига. Несмотря на то, что Украине пророчили выстоять "три дня", наше государство не сдалось и никогда этого не сделает

По словам главы МИД, третье поражение Украина нанесла РФ на дипломатическом фронте. Наше государство имеет поддержку мировой коалиции, нам оказывают военную, гуманитарную, энергетическую и финансовую помощь.

Четвертое поражение – потеря Россией большого числа захваченных территорий в результате эффективных действий и контрнаступлений Сил обороны Украины.

"До окончательной победы еще трудный путь. Но мы с вами уже знаем как побеждать. Мы должны ежедневно работать на нее и верить в Украину", – подчеркнул Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вспомнили, как россияне надеялись, что без их энергоносителей с разрушенной российскими ракетами энергосистемой Украина просто не переживет. Однако украинцы не замерзли, а готовятся выбросить оккупантов из своей земли.