'Мы убеждены': глава МИД Эстонии сделал заявление о перспективах Украины в НАТО и присутствии иностранных войск

Эстония подтвердила свою решительную поддержку Украины в стремлении присоединиться к НАТО и обеспечить присутствие иностранных войск на ее территории. Союзники по НАТО должны обеспечить реальные гарантии безопасности для Киева.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. По его словам, членство Украины в Альянсе и присутствие солдат союзников является ключевым фактором защиты от любых угроз.

"Мы очень четко выражаем свою позицию относительно присоединения Украины к НАТО. Мы отстаиваем полноправное членство Украины в НАТО. И этому не должны помешать никакие обстоятельства. Это очень четко", – отметил Цахкна.

Он подчеркнул, что Эстония была первой страной, которая на правительственном уровне призвала к обеспечению Украине безопасности в виде реального присутствия союзников на ее территории.

По словам министра, когда наступит прекращение огня, членство Украины в НАТО станет главным фактором обеспечения безопасности государства.

"Мы убеждены и надеемся, что другие союзники по НАТО поймут: если нужны гарантии безопасности, то это членство в НАТО и присутствие солдат", – добавил Цахкна.

Напомним, в августе состоялась встреча европейских чиновников, которая была посвящена плану отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и расположение военного персонала. Всего около 10 стран готовы отправить свои войска в нашу страну.

