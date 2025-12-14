'Если Украина падет, он не остановится': Мерц сравнил Путина с Гитлером

Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил текущую ситуацию с войной в Украине с 1938-м годом в Европе. Он отметил сходство российского диктатора Владимира Путина с лидером нацистов Адольфом Гитлером в контексте требований Кремля к Киеву.

Об этом Мерц сказал в субботу, 13 декабря, выступая на партийной конференции Христианско-социального союза (ХСС). Он напомнил: в сентябре 1938-го Франция и Великобритания заставили Чехословакию уступить Судетскую область в пользу нацистской Германии и Гитлера.

Париж и Лондон тогда думали, что это позволит не допустить войны в Европе. Однако в конце концов такой шаг не только не уменьшил аппетитов Гитлера, а наоборот разжег его захватнические стремления. Всего через полгода, в марте 1939-го, Германия оккупировала остальную Чехословакию, нарушив все свои обещания.

Учитывая события прошлого, нет никаких причин думать, что уступка в виде Донбасса удовлетворит аппетиты российского диктатора Путина – так же, как результаты Мюнхенского соглашения 1938-го года не удовлетворили Гитлера.

"Это российская агрессивная война против Украины – и против Европы. И если Украина падет, война не остановится. Так же как и в 1938 году Судетской области было недостаточно. Путин не остановится", – резюмировал канцлер.

Как сообщал OBOZ.UA, европейские страны-члены НАТО могут стать следующей целью агрессивной России. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте подчеркнул, что конфликт "уже у наших дверей" и время на размышления теряется.

Он предупредил, что российская армия может быть готова к применению силы против НАТО уже через пять лет. Рютте отметил, что слишком много людей в Европе сохраняют опасную самоуспокоенность, хотя угроза только нарастает.

