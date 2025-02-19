'Мы не остановимся': Порошенко повез воинам в Сумскую область новую партию дронов и техники

Петр Порошенко повез очередную партию техники и дронов бригадам в Сумскую область. Стоимость этой партии помощи – 44 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

"Поддержка, которую я испытал за эту неделю, точно стоит того, чтобы продолжать. Незаконные санкции связали не мне руки. В первую очередь они ослабили наших воинов. Помощь Фонда Порошенко Вооруженным Силам – это 150 миллионов гривен ежемесячно. Мы думали, что это на 3-4 месяца, а возим технику в таких объемах уже 3 года. Вынуждены продолжать, потому что Вооруженным Силам не хватает оружия и техники", – констатирует пятый президент.

Порошенко также отметил, что незаконные санкции могут привести к сокращению объемов помощи ВСУ в разы: "но мы не остановимся. Как делаем это сегодня, собрав еще один груз техники для фронта".

В частности, десантно-штурмовые бригады получат новые экскаваторы для фортификационных работ. Порошенко сообщил, что теперь все бригады ДШУ будут снабжены строительной техникой.

"Суперновейшая авторемонтная мастерская, оборудованная всем необходимым для ремонта на передовой – никто кроме нашей команды их не делает. Командно-штабной комплекс – их делают, но в 5 раз дороже. Прачечно-душевые комплексы – именно таких, как от Фонда Порошенко, не делает никто", – констатирует Порошенко.

"Штурмовые и эвакуационные квадроциклы – их до сих пор завозят очень мало. "Мовики", ночные FPV-шки, 15-дюймовые FPV-дроны. Зарядные станции – мы закупили их целый контейнер. Дизельные печки, которые благодаря нам есть в каждой бригаде. От Минообороны и государства есть только буржуйки. Купольный РЭБ – на одно такое большинство волонтерских фондов собирают месяцы, а мы возим по 15 штук каждую неделю", – отмечает пятый президент.

"Нет ничего важнее сейчас, чем спасение Украины. Держим единство вокруг ВСУ – потому что они наш главный гарант сохранения государственности", – отмечает Петр Порошенко.