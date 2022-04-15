"Мы не боимся ни одной из угроз РФ": Зеленский рассказал, как будет действовать Украина в случае атак на Киев

Украина относится к любым угрозам России серьезно, потому что в опасности могут оказаться наши граждане, но в то же время не боится их. Наша страна должна "отвечать на все угрожающие нам шаги Российской Федерации".

Об этом в интервью BBC заявил президент Владимир Зеленский после вопроса журналистов. Ему напомнили о провокациях РФ – обвинениях в сторону Украины о якобы "атаках" на ее приграничные территории – и спросили о реакции на возможную "месть" оккупантов.

"Мы серьезно относимся ко всем угрозам, потому что эти угрозы связаны с тем, что могут погибнуть наши люди. Мы не боимся ни одной из угроз Российской Федерации при этом... Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше", – сказал президент.

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Он обратил внимание на то, что РФ постоянно играла в тактику создания фейковых "украинских" провокаций.

Так, страна-агрессор сама оккупировала наши территории, а теперь угрожает, что если что-то будет, например, против Крыма, то будут и ответы ракетными ударами.

"И у меня очень много вопросов. Когда начались ракетные удары с территории Беларуси российских войск 24 февраля, что это было? Что они защищали? Я не совсем понимаю. Мне кажется, что они очень часто путаются в своих показаниях", – отметил Зеленский.

Подобная ситуация разыгрывалась и на Донбассе. "Они сами устраивали теракты со взрывами в Донецке, а потом обвиняли нас, говорили, что мы сделали это, хотя у нас туда не было никакого доступа", – подчеркнул украинский лидер.

Это же Россия повторяет и сейчас. У украинской стороны, как сказал президент, пока что нет доступа к Мелитополю, Бердянску, Мариуполю, другим н.п. в направлении Запорожья и Мариуполя.

"То есть там оккупированные города. И там происходят взрывы, и людям, которые там находятся, нашим украинцам, они рассказывают – потому что отключено телевидение, нет мобильной связи – они рассказывают, что мы проводим бомбардировки Мариуполя", – возмутился Зеленский.

Противник постоянно устраивает информационные провокации. Российские солдаты (имена которых, кстати, известны Украине) обманывают местное население, заявляя, что взрывы происходят якобы из-за самолетов ВСУ.

"Но это делают они! Однако у людей нет связи, они не видят реальное положение дел. И это проблема", – сказал глава государства.

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