'Мы наблюдаем начало гражданской войны': Подоляк и Данилов прокомментировали 'переворот' в России

Бунт в России, который начал владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, фактически является началом гражданской войны в стране-агрессоре. Нынешние события свидетельствуют о крахе кремлевского режима.

Видео дня

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в комментарии, переданном для украинских СМИ. "Сегодня мы фактически наблюдаем начало гражданской войны (в России. – Ред.)", – заявил он.

По его словам, события в РФ развиваются по сценарию, "о котором говорили в течение всего прошлого года".

"Начало украинского контрнаступления окончательно дестабилизировало российские элиты, усилив внутренний раскол, возникший после поражения в Украине", – говорится в комментарии.

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов написал в своем Twitter, что война "началась и закончится внутри РФ".

"Украинская формула устойчивого мира предполагает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения России. Как война началась, так она и закончится – внутри РФ. Процесс начат…" – отметил секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мятеж в России показывает слабость этого государства. Он подчеркнул, что РФ сама начала разрушать себя, когда избрала путь зла.

– В ГУР Минобороны Украины считают, что "поход" Пригожина на Ростов и Воронеж является признаком крушения режима Путина и прямым следствием агрессии против Украины.