'Мы должны сделать этот год годом мира': в Украину прибыл с визитом глава МИД Испании. Фото

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во вторник, 28 января, прибыл в Украину с официальным визитом. Дипломат призвал сделать 2025 год "годом справедливого мира", гарантирующим суверенитет и свободу украинцев.

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О своем приезде Хосе Мануэль Альбарес сообщил на официальной странице в соцсети X. Также он опубликовал соответствующие кадры.

"Я только что приехал в Украину. Три года несправедливой и неоправданной войны. Мы должны сделать этот год мирным. Справедливый мир, гарантирующий суверенитет и свободу украинцев. Испания их в этом поддерживает", – написал Альбарес.

Глава украинского МИД Андрей Сибига отметил, что встретится с испанским коллегой во Львове. Также запланирована встреча с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай.

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