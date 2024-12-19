'Мы должны подтолкнуть Москву к настоящему миру': Зеленский призвал Европу к единству и высказался о плане Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к лидерам Европейского союза в Брюсселе. Глава государства подчеркнул, что Европа и Украина должны сосредоточиться на совместных усилиях для достижения продолжительного мира, а не просто прекращения огня, к которому стремится Путин, чтобы выиграть время.

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Видео с заседания Европейского совета, которое проходит в четверг, 19 декабря, президент опубликовал в своих соцсетях. Он отметил, что ЕС должен занять позицию силы, а единство должно стать основным преимуществом Европы.

Во время выступления президент подвел итоги года и отметил общие достижения, в частности, военную поддержку Украины, экономическое сотрудничество с ЕС и санкции против страны-агрессора России.

"Нам нужно и дальше наращивать производство оружия и повышать промышленный потенциал Европы. И я благодарен всем партнерам, которые уже инвестируют в украинское оборонное производство, в частности в беспилотники и артиллерию, а также тем, кто выделяет значительные средства на оборону. Поставки оружия, наращивание производства и усиление санкций против России, чтобы подтолкнуть их к дипломатии – все это будет крайне важным и в следующем году. Европа должна быть сильной", – подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что приоритетом в военной поддержке для Украины сейчас является противовоздушная оборона и реализация договоренностей с партнерами, в том числе с США, по поставке Украине необходимых систем.

"Нам нужно еще 19 систем для защиты энергетической инфраструктуры, особенно атомных электростанций, от российских ракет. Эти системы, уже хранящиеся на базах партнеров, могут спасать жизнь. Я призываю вас и дальше нас поддерживать и помочь усилить приверженность Белого дома обязательствам относительно улучшение противовоздушной обороны Украины Спасибо всем, кто помогает восстановить энергетику и устойчивость Украины. Это вместе с противовоздушной обороной – лучший ответ на российские масштабные ракетные атаки", – отметил глава государства.

Владимир Зеленский призвал всех присутствующих также работать вместе, чтобы Китай, Индия, Саудовская Аравия, Бразилия и другие партнеры с Глобального Юга не только уважали территориальную целостность Украины, но и использовали свое влияние на Россию, когда это необходимо.

"Мы просим Европу уделять больше внимания роли этих стран, поскольку они могут подтолкнуть Россию к уважению принципа территориальной целостности, отвечающего их собственным интересам и содействовать приближению мира", – подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что Америка и Европа должны принять участие в переговорах, когда для этого придет время. ЕС, как и Украина, должен начать этот процесс с позиции силы, ведь главное преимущество Европы – ее единство.

"Нам нужна скоординированная работа ради длительного мира, а не просто приостановки боевых действий, к которым стремится Путин, чтобы выиграть время. Мы должны подтолкнуть Москву к настоящему, устойчивому и гарантированному миру", – заявил президент.

Во время выступления Зеленский также отметил, что в январе избранный президент США Дональд Трамп усилит свои усилия по завершению войны, поэтому важно, чтобы Европа ответила на это сильным и объединенным голосом. По его словам, Европа и США могут приблизить справедливый мир, но для этого Европа должна занять четкую позицию.

Президент также назвал пункты, которые заставят Россию признать необходимость мира.

Первое: геополитическая ясность для Украины и Европы – приглашение Украины присоединиться к НАТО.

Второе: четкий прогресс в вопросе членства Украины в ЕС.

Третье: усиление нашей обороны обещанными вооружениями и системами ПВО, а также срочное оснащение бригад.

Четвертое: увеличение инвестиций в производство оружия в Украине и Европе для наращивания потенциала.

Пятое: сохранение и усиление санкций против России вплоть до достижения полноценного, продолжительного мира.

Шестое: активнее использование замороженных российских активов для поддержания мирных усилий.

Седьмое: социальная устойчивость – помощь Украине в восстановлении школ, больниц, энергетической инфраструктуры для обеспечения нормальной жизни", – подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. В ходе переговоров были обсуждены ключевые вопросы, касающиеся поддержки Украины в условиях войны с Россией.

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