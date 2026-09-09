"Мы должны быть готовы к затяжному конфликту": в Пентагоне обратились к союзникам касательно помощи Украине

В Пентагоне подчеркнули, что страна-агрессор Россия восстанавливает свои силы и оборонную промышленность. Союзники должны готовиться к затяжной войне и к тому, что Украина будет нуждаться в постоянной поддержке в течение ближайших месяцев и лет.

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Европа уже должна принимать меры, чтобы иметь возможность обеспечивать свои потребности и помогать Киеву. Об этом 8 сентября заявил заместитель министра обороны США по вопросам военной политики Элбридж Колби, выступая на 36-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

"Как заявил президент Трамп, нашей целью является прочный мир, мы поддерживаем каждое усилие в этом направлении. Однако с точки зрения министерства мы не можем предсказать, когда закончится эта трагическая война. Как вы все хорошо знаете, Россия восстанавливает свои силы и свой оборонно-промышленный потенциал. Мы должны быть готовы к длительному конфликту и к тому, что потребности Украины будут сохраняться в последующие месяцы и годы", – отметил он.

Заместитель главы Пентагона добавил, что нужно быть готовыми к другим возможным непредвиденным ситуациям.

Что должны делать союзники

Нынешняя реальность делает помощь со стороны Европы для Украины еще более важной, наряду с ускорением перевооружения и реиндустриализации.

По мнению заместителя министра, прежде всего следует продолжать и увеличивать обеспечение насущных потребностей Украины на поле боя через инициативу PURL.

"Непрерывный поток боеприпасов и критически важных средств является эффективным. Это необходимо для того, чтобы украинские силы могли удерживать линию фронта и предотвращать дальнейшее продвижение России", – подчеркнул Колби.

Кроме того, страны Европы также должны уже сейчас планировать стабильные закупки, которые будут поддерживать как долгосрочное восстановление сил Украины, так и их собственные оборонные потребности.

США же, как союзник, должны обеспечить, чтобы европейские инвестиции в оборонно-промышленную базу были интегрированы с американскими и дополняли их. Колби подчеркнул необходимость планировать и внедрять эти инвестиции на основе военной эффективности.

"В этом контексте поддержка Украины способствует безопасности Европы, помогая восстанавливать военную мощь и промышленный потенциал Европы", – отметил заместитель министра.

Он заверил, что Соединенные Штаты готовы и дальше поддерживать эти усилия. В рамках программы Jumpstart США предоставляют союзникам и партнерам возможность закупать средства для Украины, включая ракеты-перехватчики для ПВО.

"Обеспечение обороны Украины ресурсами, расширение производственных мощностей и развитие вооруженных сил и промышленной базы, которые понадобятся Европе для следующего поколения — эти действия демонстрируют, как выглядит оборона под руководством союзников на практике, укрепляя надежное сдерживание, к которому мы все стремимся в рамках "НАТО 3.0". Мы уверены, что наши союзники могут и будут лидировать в поддержке самообороны Украины и что это начинание коррелирует с успехами Украины на поле боя", – заявил Колби.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Элбридж Колби заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают, что европейские союзники возьмут на себя основную ответственность за собственную конвенциональную оборону и ведущую роль в поддержке Украины. Вашингтон стремится совместно с европейскими странами определить, как будет постепенно усиливаться роль Европы в обороне континента в рамках нового подхода к НАТО.

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