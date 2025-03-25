'Мы делаем то, что делаем': Госдеп США отреагировал на ракетный удар по центру Сум, в результате которого пострадали более 100 человек

Государственный департамент США отреагировал на ракетный удар страны-террористки России по центру Сум 24 марта, в результате которого пострадали более 100 человек. Там осудили последствия атаки по мирному населению.

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Об этом сообщила представитель Госдепа Соединенных Штатов Темми Брюс во время брифинга. Она заверила, что Вашингтон продолжает работу по мирному урегулированию войны.

По словам Брюс, сейчас в Саудовской Аравии ведутся переговоры, целью которых является получение гарантий в прекращении огня между Украиной и Россией.

"Все мы осуждаем влияние на гражданских. И именно поэтому мы продолжаем работать над прекращением огня, и то, что сейчас ведется в Саудовской Аравии, заключается в том, чтобы получить это обязательство и выполнить это. Вот почему мы делаем то, что делаем, потому что такие результаты, которые в любой войне проблематические и ужасные, и мы хотим остановиться и вернуть назад. Вот почему мы делаем то, что делаем сейчас", – сказала она.

Напомним, 24 марта около 14 часов Россия нанесла ракетный удар по Сумам. В результате атаки повреждены многоэтажные жилые дома, а также школу, ранения получили более 100 человек, в том числе и дети. На месте попадания работали все соответствующие органы, всего было привлечено 70 единиц техники и 240 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 марта россияне нанесли удары БПЛА и КАБами по трем районам Харьковской области. В результате атаки три человека пострадали, среди них беременная женщина.

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