Неупереджений аналіз суспільно політичної ситуації, яка склалась в даний час в росії, свідчить про те, що росія фактично вже увійшла в глибоку кризу, як внутрішньополітичну, так і економічну. Масштаби цієї кризи вже носять такий характер, що пересічні росіяни почали реально їі відчувати і кожен день все з більшим острахом, думають про своє майбутнє.

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Державна пропаганда ще продовжує виконувати свою функцію, але довіра населення до неї зменшується катастрофічними темпами.

Спеціальна військова операція проти України, яку затіяв путін не завершилась, як він планував за декілька днів, а переросла у повномасштабну війну, якою вона і була з самого початку і яку кремлівська влада вже не може приховати.

Багато хто в росії почав задумуватися, а заради чого путін розпочав цю війну і навіщо такі колосальні матеріальні ресурси витрачаються і такі величезні людські жертви втрачає росія.

Заради чого? І такі питання почали звучати на центральних телеканалах, які повністю контролюються владою.

Невдачі на фронті, нездатність російської армії зламати опір ЗСУ і перші вагомі успіхи ЗСУ у контрнаступі ще більш загострили ситуацію. Авторитет путіна почав падати, все що він говорив тільки збільшувало недовіру до путіна, оскільки реальні події на фронті були для росії абсолютно не втішні, а багато військових експертів вже навіть публічно прогнозували катастрофу - поразку путіна у війні з Україною. Штатні кремлівські пропагандисти дійшли до прямої критики путіна за його нездатність виграти війну.

В такій ситуації, путін, як досвідчений маніпулятор, усвідомив, що треба щось негайно робити, бо до російського бунту залишився один крок!

І путін знайшов таке рішення, яке, на його думку, певний час зніме напругу і дасть йому можливість спокійно пересидіти у своєму бункері, поки в США прийде до влади його рятівник.

І таким рішенням став - пригожин. Спочатку цієі комедії, я теж допускав, що це реальний військовий бунт пригожина, але не повністю, оскільки припускав, що це може бути путінська інсценіровка. Вже минуло достатньо часу, дуже багато з’явилось різних коментарів - аналітиків, політологів та інших досвідчених людей, які по різному оцінювали те, що відбулося.

Я теж вирішив, що прийшов час, коли можу висловити свою позицію - переконаний, що це була зрежисована подія спецслужбами путіна, і з ним повністю узгоджена. Пригожин, як довірена особа путіна, виконав свою функцію в інтересах путіна.

Що це дало путіну? Надзвичайно багато. Тепер путін переміг заколотників, врятував Росію від громадянської війни і, взагалі - тепер путін спаситель отєчества. Його рейтінг різко підскочив, населення росії забуло про усі свої проблеми і про величезні жертви, які росія несе у цій війні.

Тепер путін - вже переможець! Увесь цей спектакль з пригожиним скоро всі забудуть, а те, що путін переміг заколотників - будуть завжди пам’ятати.

Ця клоунада з військовим заколотом була надзвичайно корисна для путіна і не представляла для нього ніякої загрози, оскільки була повністю контрольована спецслужбами, які це усе і організували.

Для того, щоб ні у кого в росії не виникло сумнівів у тому, яка над ними нависла небезпека у вигляді військового заколоту і державного перевороту, який інспірували кляті американці - їх ЦРУ, може когось з генералів понизять у посадах або звільнять, а може декого на радість росіянам - заарештують ( на декілька днів). Зараз уся державна пропагандистська машина накинеться на цих заколотників, не знаючи про те, що головний організатор цього заколоту - путін.

Багато хто звернув увагу на дуже важливу деталь. Якщо вірити кремлівській пропаганді, то рейтинг путіна завжди був дуже високий. Тобто, довіра до нього, як керівника, ніким не піддавалась сумніву. Але, незважаючи на такий високий рейтинг і всенародну любов до путіна, як про це постійно наголошує кремль, ні в москві, ні в ростові, ні в будь-якому іншому місті росії, російське населення,- не вийшло, бодай на одиночні пікети в підтримку путіна. Жодного виступу на захист чи підтримку путіна. Можливо це і є реальний рейтинг путіна, а не той, що влада приписує. В ростові взагалі відбувались дивні речі - місцеве населення з квітами і радістю зустрічали терористів пригожина. На вулицях відбувалось братання. До речі, коли був ГКЧП в москві, то тисячі, десятки і сотні тисяч людей вийшли на підтримку Єльцина, який виліз на танк і виступив проти заколотників.

А що путін? В країні розпочався військовий бунт, а він, на всяк випадок, втік з Москви, поки закінчиться ця клоунада з пригожиним.

На підтримку путіна ніхто не вийшов. Чому? Не було команди з кремля, чи не було потреби.

Коли, в 1944 році було організовано замах на гітлера, то він був дійсно реальний. Тільки диво врятувало гітлера від загибелі. Заколот генералів, який носив назву "Валькірія" - провалився. Але, вже в той же день, як стало відомо, що замах не вдався і фюрер залишився живим - пізно ввечері основні керівники цього заколоту у дворі штабу резервної армії були, за наказом командуючого цієї армії Фромма, розстріляні. Генерал Фромм теж спочатку приєднався до заколотників, але як тільки дізнався, що гітлер живий, знову став на бік гітлера. В подальшому, за декілька днів гестапо і війська СС заарештували величезну кількість вищих керівників, генералів, офіцерів, дипломатів та інших осіб. Слідство по справі замаху було коротким і більше 5000 вищих керівників вермахту, серед яких фельдмаршали, командуючі арміями і дивізіями, керівники міністерств і відомств були повішені і розстріляні.

Генерал-фельдмаршал Віцлебен та інші вищі керівники були повішені на рояльній струні, щоб спричинити жертві найвищі страждання. Багато генералів, наприклад начальник штабу сухопутних військ Гальдер, були заарештовані і відправлені в концтабори. За різними оцінками більше 10000 осіб. Переважна більшість з яких була розстріляна вже в концтаборах.

А що робить путін, після добровільної відмови пригожина від подальшого військового бунту - він що почав карати учасників цього бунту? І кого карати, якщо він сам це все організував. Путін, в черговий раз думає, що обдурив усіх нас. Насправді, він - обдурив самого себе. Його владі прийшов кінець! Найближчим часом, вже реальний, а не бутафорний державний переворот відбудеться в кремлі і здійснять його ті, хто повірив у реальність військового заколоту пригожина.

Шансів на спасіння у путіна немає.

Що може пришвидшити цей державний переворот в росії - політичне рішення НАТО на саміті у Вільнюсі про прийняття України повноправним членом НАТО. Це рішення не тільки прискорить державний переворот в росії і відсторонення путіна від влади, але й прискорить завершення війни.

Завершення війни і відсторонення путіна від влади, не знімає проблеми гарантій безпеки в Європі і світі після цієї війни.

Хто і що може забезпечити ці гарантії? Новий колективний договір про безпеку? Але хто здатний усадити країни світу за стіл переговорів і підписати такий визначальний документ. П’ята колона путіна зробила усе можливе, щоб дискредитувати цього політика, бо його харизма і видатні здібності були величезною загрозою для путіна в період розгортання війни проти України. Не будемо вдаватись в дійсні мотиви відсторонення цього політика від посади у своїй країні, але очевидно, що без путіна це не відбулося. В даному випадку, не його минула посада має значення, а його організаторські здібності мають вирішальне значення.

Влада в росії зміниться, але її агресивна сутність не зміниться ніколи. Тому, питання колективної безпеки не тільки для Європи, а й всього світу, буде мати визначальне значення.

Зараз усім добре відомо, що напередодні першої і другої світових воєн, були можливості не допустити початку цих воєн, але світ цими можливостями не скористався. Головною причиною цього, як на мій погляд, було саме відсутність потужного лідера світового масштабу, якому б вдалося переконати країни не допустити війну і зупинити агресорів.

Зараз у світі склалася така ж ситуація, що повномасштабна третя світова війна може розпочатись в будь-яку мить, оскільки вона вже палає на громадній території в Україні і в будь-який час може перекинутись на увесь світ.

П’ята колона путіна веде свою руйнівну діяльність в багатьох країнах Європи і світу, щоб переключити і відволікти на внутрішні проблеми у цих країнах від міжнародних і особливо від війни путіна проти України. Яскравим прикладом є останні події у Франції. Спецслужби путіна уміють створити причину для конфлікту і роздуть цей конфлікт до світових масштабів. В таких умовах, постать такого політика, який зможе організувати роботу по забезпеченню світової безпеки є найголовнішою проблемою для світових лідерів. Де знайти такого політика?

На, мій погляд, такий політик є! Це - Борис Джонсон!