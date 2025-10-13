'Может кончиться плохо для всех, в первую очередь – для Трампа': Медведев пригрозил США из-за заявления о возможности предоставления Украине Tomahawk

В Москве продолжаются истерики из-за возможной передачи Соединенными Штатами Америки Украине высокоточных дальнобойных ракет Tomahawk. В этот раз высказаться решил экс-президент РФ, а ныне первый заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Превратившийся в посмешище в собственной стране и получивший от президента США определение "глупца", Медведев в своем Telegram-канале в свойственной ему манере решил снова поугрожать Вашингтону и лично американскому президенту. Не обошлось и без ядерного шантажа, а также обвинений Трампа в пустословии.

Медведев взялся грозить Трампу

Видимо, окрыленный тем, что президент самой могущественной страны на планете уже минимум дважды обращал внимание на его многословные посты, Медведев, кажется, не упускает ни малейшей возможности выдать свое "экспертное мнение" по любому высказыванию Трампа.

В этот раз временному сменщику российского диктатора Владимира Путина в президентском кресле, пришлось не по нраву предупреждение Трампа в адрес Кремля о том, что дальнейшее затягивание войны может привести к неприятным последствиям – в частности, к поставкам ракет Tomahawk в Украину.

Ответить за диктатора РФ Медведев решил сам – как привык: угрозами и оскорблениями.

"Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для "него это плохо кончится". Угрожает в сто первый раз, короче. Если "бизнес-миротворец" про "Томагавки", то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа", – написал первый заместитель председателя совбеза РФ.

Как и практически в любой ситуации и любом контексте, Медведев снова завел любимую "пластинку" про ядерный удар по Штатам, а попутно – не только высмеял попытки президента США закончить кровопролитие, но и поугрожал ему и фактически назвал Трампа лжецом и пустословом.

"Сто раз было сказано в понятной даже для звёздно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение "Томагавков" от обычного в полёте невозможно. Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно! Остаётся надеяться, что это очередная пустая угроза, вызванная затяжными переговорами с накокаиненным клоуном. Вроде отправки атомных подлодок поближе к России. Ну вы знаете, как это бывает: подводная лодка всплыла в степях Украины", – заявил представитель руководства страны, уже много лет подряд рисующего и тут же стирающего "красные линии" по поводу и без – и в течение такого же времени запускающего по Украине тысячи ракет, часть из которых также способна нести ядерную боеголовку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 7 октября Трамп заявил, что практически одобрил решение об отправке ракет Tomahawk Украине, впоследствии же он привязал возможную передачу этого вооружения к "готовности" либо "неготовности Путина к прекращению огня.

С тех пор в России не стихает истерика и доносятся самые разные заявления, от путинских уверений, что российская ПВО будет сбивать их до выражений обеспокоенности Кремля и криков о "витке эскалации".

