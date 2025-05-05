Москва старается не вспоминать: в Службе внешней разведки напомнили о российских полках, которые воевали на стороне нацистской Германии. Фото

Во времена Второй мировой войны на стороне нацистской Германии воевали не только ее союзники, но и русские казачьи полки. Этот факт часто игнорируется, поскольку Москве выгодно его замалчивать.

Видео дня

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины. Эти архивные документы, которые долго были засекречены, подтверждают: после оккупации Донбасса и Северного Кавказа в 1942 году немцы начали формировать специальные подразделения из донских, кубанских и терских казаков. Их использовали для борьбы против советских партизан, охраны железных дорог, сопровождения карательных операций и обеспечения тылов.

Кто и как создавал казачьи полки

Согласно документам, в октябре 1942 года в городе Новочеркасск (в то время оккупированном нацистами) бывший полковник царской армии Сергей Павлов, при поддержке других эмигрантов, восстановил структуру так называемого "войска донского". Инициатива была одобрена немецким командованием. Каждый полк имел немецкого "шефа" – офицера, который фактически командовал подразделением, проводил контрразведку, обеспечивал дисциплину и координировал взаимодействие с другими частями вермахта. Таким образом, хотя казаки и имели собственную идентичность, они полностью подчинялись интересам Третьего Рейха.

Кто такой Краснов и его казачья пропаганда

Координировал деятельность всех формирований генерал-лейтенант Петр Краснов – известный белогвардейский атаман, который еще в 1917 году выступал против большевиков. В Германии он возглавил Главное управление казачьих войск. Его целью было возрождение дореволюционной казачьей армии, но уже в интересах нацистского режима.

В своей пропаганде Краснов апеллировал к "борьбе против большевизма" и восстановлению "казачьей государственности", чем удавалось привлекать на службу вермахта значительное количество бывших офицеров и рядовых казаков, в том числе и тех, кто находился в немецком плену.

Что делали эти части в Украине

В 1943-1944 годах, во время отступления немецкой армии с Донбасса и Кавказа, "войско донское" перемещалось вместе с вермахтом через территорию Украины. Их подразделения дислоцировались, в частности, в Кировограде (ныне Кропивницкий), Христиновке, Виннице. В документах Службы внешней разведки указано, что эти формирования участвовали в уничтожении партизанских отрядов, обеспечивали охрану важных транспортных узлов, а также патрулировали оккупированные населенные пункты.

За каждым шагом казачьих полков пристально следила советская разведка – ее агенты проникали в подразделения, собирали информацию и осуществляли попытки разложения среди личного состава.

Почему Россия молчит

Историки считают, что участие казаков в боевых действиях на стороне Третьего Рейха – один из самых нежелательных фактов для современной российской пропаганды. Ведь Москва активно формирует образ "народа-победителя" и пытается сохранять монополию на "правильную" трактовку событий Второй мировой. Однако обнародование этих материалов позволяет взглянуть на войну шире – как на трагедию, в которой часть советских граждан, в том числе казаки, сознательно выбрали сторону агрессора по идеологическим или личным мотивам.

Ранее OBOZ.UA писал, что Аргентина рассекретит секретные документы, связанные со Второй мировой войной. Речь идет об обнародовании информации о нацистах, искавших убежища в этой стране после капитуляции нацистской Германии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!