Молдова введет санкции против России, – глава МИД Попеску

Республика Молдова начала постепенно присоединяться к санкциям, введенным Европейским союзом против страны-агрессора России из-за ее агрессии в отношении Украины. Уже через несколько недель это государство введет санкции в отношении большего количества россиян.

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Об этом заявил министр иностранных дел Нику Попеску в интервью с Europa Libera. Он отметил, что решение принято, но до завершения "всех юридических шагов" должно пройти некоторое время.

"Речь идет преимущественно о запретах на поездки, замораживании банковских счетов или активов этих физических лиц, которые в той или иной степени причастны к агрессии против Украины", – заявил Попеску.

Чиновник не назвал имен лиц, которым будет запрещен въезд в Республику Молдова, но сообщил, что в список войдут около 25 человек и что около половины являются гражданами России.

По словам Попеску, две недели назад ЕС попросил Республику Молдова присоединиться к пакету индивидуальных санкций, связанных с вторжением в Украину, направленных на наказание некоторых людей за нарушение прав человека.

Как страна, ассоциированная с ЕС, получившая в июне 2022 года статус страны-кандидата на вступление, Молдова должна была присоединиться к европейским санкциям.

"Календарь привязки к санкциям зависит не только от нас. По сути, в определенное время года ЕС предлагает странам присоединиться к новым режимам санкций и Республика Молдова присоединилась к этому режиму. Позже мы также присоединимся к другим режимы санкций", – отметил Попеску.

Как известно, в начале российского вторжения в Украину молдавские власти заявили, что западные партнеры, в том числе ЕС, проявили понимание к позиции Республики Молдова не соглашаться сразу на санкции, во избежание жесткой реакции со стороны России, от которого зависела "энергия".

К слову Попеску предположил, что Молдова еще не рассматривает соответствие экономическим санкциям против России, но сказал, что Кишинев "де-факто" ввел финансовые санкции против РФ с момента их введения в 2022 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в правительстве Молдовы сообщили, что государство может принять решение присоединиться к некоторым санкциям, введенным Европейским союзом против страны-агрессора России. Окончательное решение будет принять в ближайшее время.

Также OBOZREVATEL писал, что премьер-министр Молдовы Дорин Речан сказал, что Россия ведет гибридную войну, продвигая свою пропаганду и провоенные нарративы в отношении оккупированного Приднестровья. Однако у Москвы не хватит ресурсов для эскалации и войска РФ не могут вторгнуться в Молдову.