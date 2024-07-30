'Могу привести аргументы': Трамп сделал новое заявление о дебатах с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что готов к дебатам с вице-президентом Камалой Харрис, которая собирается участвовать в выборах вместо Джо Байдена. По его словам, любые дебаты должны проводиться до начала досрочного голосования.

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В то же время Трамп оставил возможность отказаться от дебатов. Об этом сообщает издание The Hill.

Бывший президент заявил, что он, вероятно, в конечном итоге проведет дебаты с вице-президентом Харрис перед выборами в ноябре. При этом политик перечислил причины, по которым он может не участвовать в дебатах.

Трамп указал на свое лидерство в общенациональных и спорных опросах в штатах. Также он утверждал, что общественность знает, каковы позиции обоих кандидатов по этим вопросам.

"Ответ – да, но я также могу привести аргументы в пользу того, чтобы этого не делать. Кроме того, мне не нравится поощрять фейковые новости… Они заработают десятки миллионов долларов на этих дебатах. Мне не нравится ABC", – сказал Трамп.

Напомним, Европейский Союз хочет предложить США двухэтапную торговую стратегию, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победит на американских выборах-2024. Брюссель создал специальный план "кнута и пряника".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Дональд Трамп припугнул американцев, что конфликты на Ближнем Востоке могут перерасти в третью мировую войну, если он проиграет выборы 2024 года.

Ранее Трамп заявил, что Демократическая партия устроила "переворот" и заставила действующего лидера США Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов. По словам Трампа, демократы решили поменять кандидата, потому что якобы осознавали неизбежность своего поражения.

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