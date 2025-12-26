"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал встречу с Трампом в ближайшее время

В ближайшее время может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Предварительная договоренность о такой встрече уже достигнута.

Видео дня

Она может стать судьбоносной: по словам Зеленского, "многое может решиться" еще до конца года. Об этом глава государства написал утром 26 декабря.

Когда могут встретиться президенты Украины и США

Намерения встретиться с Трампом Зеленский подтвердил в своем Telegram-канале в посте, который был опубликован утром в пятницу. Дату такой встречи глава государства не назвал, ограничившись формулировкой "в ближайшее время".

"Рустем Умеров (секретарь СНБО, который сейчас находится в США и ведет переговоры с американцами по "мирному плану" Трампа. – Ред.) доложил о своих очередных контактах с американской стороной. Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на высшем уровне – с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года", – говорится в сообщении.

Каких результатов президент Украины ждет от личной встречи с американским коллегой, Зеленский также на этот раз не конкретизировал.

До этого в Белом доме заявляли, что Трамп разочаровался обеими сторонами войны в Украине – и исключали возможность его встречи с Зеленским до того, как Киев будет готов подписать "мирное соглашение", на котором настаивает Вашингтон.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский анонсировал интенсивные переговоры в ближайшие недели. В традиционном вечернем обращении 25 декабря президент подробно рассказал о дипломатических шагах Украины и переговорах с партнерами. Он отметил, что в этот день имел разговоры с представителями президента США, а также с премьер-министром Норвегии.

Также глава государства отдельно подчеркнул, что ближайшие недели могут быть насыщенными с точки зрения дипломатии и международного давления на Россию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!