Многие из нынешних шагов Трамп анонсировал в своей предвыборной кампании, – Чалый

Многие шаги, которые сейчас делает американский президент Дональд Трамп, он действительно анонсировал в своей предвыборной кампании. Это, в частности, касается введения тарифов и миграционной политики. Глава Белого дома будет максимально делать все, что обещал, до промежуточных выборов в Палату представителей, которые состоятся в ноябре 2026 года.

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Об этом в интервью OBOZ.UA сказал Валерий Чалый, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США, руководитель Украинского медиа-центра. Дипломат отметил, что торговые пошлины "вдруг" многих испугали, но торговая война Штатов с Европой началась еще при первой каденции Трампа.

"Дональд Трамп может пойти на многие вещи. Кстати, многие из нынешних шагов он анонсировал в своей предвыборной кампании, говорил открыто. Почему никто его не слушал, в том числе в Украине? То же самое введение тарифов, в первую каденцию началась торговая война с Европой, пропало немало европейских товаров с американского рынка. Кто слушал Трампа, сейчас уже обучен, это все способ ведения переговоров: поднять, давить, запугать. И страны уже не так уж реагируют. Европа, например, выжидает", – сказал Чалый.

Он считает, что Украине сейчас не стоит беспокоиться о внутренней политике Америки. Вместо этого следует стараться получать свой результат в сложившихся условиях.

"Я думаю, что ситуация может стать более сбалансированной после промежуточных выборов – через полтора года, тогда демократы, возможно, отвоюют в Сенате часть мест. Тогда баланс может измениться. (47:45) К этому моменту, думаю, он будет максимально делать все, что обещал. Поэтому я серьезно отношусь к его заявлениям относительно Гренландии, например. Но смотрите, как достигается результат. Когда журналист спросил Трампа, готов ли тот провести военную операцию в Панаме, что произошло после этого? Китайцы продали американской компании BlackRokc два порта за 27 млрд долларов. И вы что-нибудь слышите о Панаме в последнее время? Нет", – сказал он.

Чалый также высказался о возможном выходе Штатов из НАТО. По его словам, на этот бюджетный год заложен предохранитель, не позволяющий Трампу выйти сейчас из НАТО. Однако у него большинство в Конгрессе, поэтому он сможет ограничить финансирование на следующий бюджетный год.

Вероятно, США будут делать это и по отношению к ООН, и по отношению к НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, по убеждению Валерия Чалого, заявления Трампа относительно Путина и Украины часто вызывают неоднозначные реакции, но их можно неправильно интерпретировать без учета контекста. Важно сохранять холодный ум и не поддаваться эмоциям.

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