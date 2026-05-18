'Мирный процесс на паузе': в Кремле сделали новое заявление о мирных переговорах с Украиной

Пресс-секретарь диктатора Кремля Дмитрий Песков заявил, что мирный процесс по войне в Украине сейчас находится "на паузе", однако Россия ожидает его возобновления в будущем. В то же время в Москве рассчитывают, что США и в дальнейшем будут участвовать в посреднических усилиях вокруг урегулирования войны.

Об этом Песков сказал во время общения с журналистами. Также он упомянул о предстоящем визите Владимира Путина в Китай.

Сейчас Россия не собирается "соревноваться с США" за масштаб делегации во время поездки Путина в КНР. Песков подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина имеют "очень многоплановый характер" и выходят далеко за пределы торгово-экономического сотрудничества.

"Мирный процесс по Украине пока на паузе, РФ рассчитывает на его возобновление", – заявил Дмитрий Песков.

Во время визита российского президента в Китай стороны планируют обсудить все ключевые вопросы экономической повестки дня между РФ и КНР. В состав российской делегации, по его словам, войдут профильные вице-премьеры, министры, а также руководители государственных и частных компаний, работающих на китайском направлении.

Отдельно в Кремле подчеркнули, что контакты Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина создают "новый импульс" для развития двусторонних отношений. Детали предстоящего визита Путина в Пекин, как отметил Песков, дополнительно представит помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Кроме того, спикер Кремля заявил, что Россия поддерживает постоянный контакт с Кубой и обсуждает с кубинскими властями действия для "облегчения бремени блокады республики". Также Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Советом безопасности РФ.

