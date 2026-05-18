'Краеугольный камень безопасности': Песков оправдался, почему РФ не применяет ядерное оружие против Украины за удары по Москве. Видео

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков после массированных ударов по территории РФ заявил, что "ядерное сдерживание" якобы гарантирует безопасность России. Его комментарий прозвучал после атак в ночь на 17 мая, во время которых под удар попали Москва и Московская область.

Песков ответил на вопрос российского пропагандиста Павла Зарубина в эфире телеканала "Россия 1". Тот спросил, почему Россия, имея ядерное оружие, не применяет его в ответ на удары по российским тылам.

В ответ спикер Кремля заявил, что "ядерной державе нельзя угрожать" и именно это, по его словам, является основой ядерного сдерживания.

Реакция Кремля

Во время разговора Зарубин озвучил тезис о том, что "ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать". Речь шла об атаках по объектам в России, которые произошли в ночь на 17 мая.

Песков в ответ сказал, что "Ядерному государству нельзя угрожать, нельзя угрожать его существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание - это неотъемлемая часть и краеугольный камень в целом нашей национальной безопасности".

Также он заявил, что Россия уверена в собственной безопасности именно благодаря этому механизму. Но подробнее о возможных действиях Кремля в случае дальнейших атак он не говорил.

Удары по РФ

В ночь на 17 мая Россия пережила одну из самых масштабных атак за последнее время. Основными целями стали Москва и Московская область. Под удар попали объекты, связанные с нефтепереработкой и микроэлектроникой.

Силы обороны Украины впервые поразили Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу "Солнечногорская", а также ряд предприятий, работающих в сфере производства микроэлектроники.

В СБУ позже уточнили, что среди пораженных объектов была нефтеперерабатывающая станция "Володарское" и завод "Ангстрем". Это предприятие поставляет полупроводники для военно-промышленного комплекса РФ и находится под санкциями США.

Как писал OBOZ.UA:

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил серию ударов по стратегическим объектам в России и на оккупированных территориях. Наши защитники применили отечественные беспилотные комплексы RS-1 "Барс", FP-1 Firepoint и БАРС-СМ GLADIATOR. Одной из главных целей стало предприятие "Ангстрем" в Московской области, где после атаки зафиксировали пожар.

– В Министерстве обороны Украины отметили, что это была самая масштабная атака на Москву и область за время полномасштабного вторжения.

