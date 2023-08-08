Мир должен ускорить поддержку Украины в войне с Россией, – Елена Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что наше государство стремится к скорейшему окончанию войны. Именно поэтому мир должен ускорить поддержку украинского народа в войне с Россией.

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Она подчеркнула, что украинцы платят за демократию своими жизнями. Об этом Зеленская сказала в видеоинтервью британскому изданию The Independent.

"Мы постоянно слышим от наших западных партнеров, что они будут с нами так долго, как это потребуется. Но слово "долго" – это не то слово, которое нам следует использовать. Мы должны использовать слово "быстрее", – сказала первая леди Украины.

Она подчеркнула, что победа агрессора была бы худшим сценарием для всего человечества.

"Это будет означать, что глобальные сдерживающие факторы не работают. Это будет означать, что любой, кто имеет власть, силу и достаточные финансовые возможности, может делать в этом мире все, что захочет", – пояснила Зеленская.

Кроме того, она подчеркнула, что Украина в настоящее время защищает не только свои интересы, но и пытается сохранить демократический баланс в мире.

"Украинцы платят за это жизнями своих соотечественников, остальной мир просто платит своими ресурсами", – резюмировала первая леди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В него вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 32 бронетранспортера Stryker.

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