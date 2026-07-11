Одна из стран ЕС не будет предоставлять убежище мужчинам, незаконно выехавшим из Украины: решение уже принято

Эстония поддержала продление временной защиты для украинцев до 2028 года. В четверг правительство Эстонии официально согласовало позицию страны по проекту решения Совета Европейского Союза, которое предусматривает продление статуса временной защиты для беженцев из Украины до 4 марта 2028 года. При этом военнообязанные, незаконно пересекшие границу, такой статус получить не смогут.

Видео дня

Об этом говорится в публикации ERR.ee. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро подчеркнул, что Таллинн выступает за единый подход Евросоюза в этом вопросе.

"Многие украинцы не имеют возможности вернуться на родину из-за оккупации частей их страны и постоянных ударов России по городам и гражданской инфраструктуре. Продление специального статуса дает людям, бежавшим от войны, уверенность и возможность безопасно налаживать жизнь, пока возвращение в Украину не станет полностью безопасным", — заявил Таро.

Несмотря на общее продление программы, инициатива Еврокомиссии содержит существенное нововведение, которое коснется только будущих просителей убежища.

Новое правило: граждане Украины, которые по закону не имеют права покидать территорию своего государства из-за обязательств по военной службе, больше не смогут претендовать на получение временной защиты.

Это изменение не коснется украинцев, которые уже получили статус временной защиты в ЕС. Для них условия и права остаются прежними. В настоящее время временная защита гарантирует украинским беженцам право на легальное проживание в ЕС, трудоустройство, образование, а также доступ к медицинским и социальным услугам.

Игорь Таро подчеркнул, что для Эстонии принципиально важно, чтобы правила временной защиты действовали синхронно во всех странах блока. В то же время он отметил, что столицы стран ЕС должны заранее готовиться к скоординированному завершению этой программы в будущем. В частности, необходимо разработать механизмы для перехода беженцев на другие законные основания для пребывания или же для их возвращения домой, когда это позволит ситуация с безопасностью.

"Однако серьёзная дискуссия об этом возможна только после завершения войны в Украине. К сожалению, как мы все понимаем, спрогнозировать точные сроки сейчас невозможно", — добавил глава МВД. На сегодняшний день в странах Европейского Союза статус временной защиты имеют около 4,4 миллиона украинских граждан.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в некоторых странах ЕС прозвучали заявления о необходимости возвращения мужчин призывного возраста в Украину. Среди этих стран — Польша, Чехия и Германия. Однако на данный момент эта категория людей имеет такое же право на временную защиту, как и все остальные украинские беженцы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!