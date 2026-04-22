Министр обороны Испании прибыла с визитом в Киев. Фото

Министр обороны Испании Маргарита Роблес прибыла в Киев с рабочим визитом. Во время поездки она провела ряд встреч с украинскими военными чиновниками.

Основной темой обсуждений стало оборонное сотрудничество и поддержка Украины в условиях войны. Об этом сообщило Минобороны Испании.

Во время визита стороны обсудили роль беспилотных систем в современной войне, в частности в Украине. Как отмечается, только с начала этого года Пограничная служба Украины уничтожила около 4000 вражеских дронов, что подчеркивает масштаб применения беспилотных технологий в боевых действиях.

Маргарита Роблес подтвердила Председателю Государственной пограничной службы Валерию Вавринюку дальнейшую поддержку со стороны Испании. Речь идет о поставках необходимого оборудования, расширении программ военного обучения и развитии гуманитарного сотрудничества между странами.

Визит испанского министра стал очередным сигналом продолжения международной поддержки Украины в сфере безопасности и обороны, а также углубления двустороннего взаимодействия в условиях полномасштабной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Испания намерена передать Украине пять ракет Patriot на общую сумму примерно 15 миллионов евро. Хотя они не самые современные, однако их стоимость составляет около 3-4 миллионов долларов за единицу.

