Международный демократический союз призвал прекратить преследование Порошенко

Международный демократический союз (IDU) глубоко обеспокоен недавним решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, одобренным президентом Владимиром Зеленским, о введении ограничительных мер против лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

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Об этом говорится в обнародованном заявлении Международного демократического союза, в котором Порошенко является членом Почётного консультативного совета.

"Обвинение в государственной измене против пятого президента Украины, который с 2014 года стойко противостоял российской агрессии, заручился жизненно необходимой международной поддержкой для Украины, построил современные Вооруженные силы, выступил посредником в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, способствовал интеграции Украины в ЕС и НАТО и сыграл ключевую роль в объединении нации во время вторжения России, выглядит как политически мотивированная попытка подавить оппозицию", – говорится в заявлении.

IDU призывает президента Зеленского пересмотреть это решение и поставить на первое место внутриполитическое единство Украины и демократический имидж на мировой арене.

Международный демократический союз – это глобальное объединение правоцентристских политических сил из 65 стран мира. Основателями IDU были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, тогдашний вице-президент США Джордж Буш, мэр Парижа и впоследствии президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Гельмут Коль и многие другие партийные лидеры.

Партия "Европейская солидарность" получила статус Observer Member в IDU в июле 2020 года. Порошенко в сентябре 2023-го стал членом Почетного консультативного совета IDU.