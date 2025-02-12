'Меня власть не отравила, а он скоро умрет': Зеленский рассказал, чем отличается от Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отметил четкую разницу между собой и кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что лидер россиян "скоро умрет", ведь власть и война "отравили" его.

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Зеленский напомнил, что в отличие от Путина его не осквернили власти. Об этом глава государства рассказал в интервью The Economist.

Меня власть не отравила, этим я и отличаюсь от Путина. У меня есть время, а он точно скоро умрет", – заявил он.

Также Зеленский подчеркнул, что диктатор не получает правдивую информацию от своего окружения, потому что все его боятся. Путин опирается только на данные, которые ему выгодны, что, по словам президента Украины, приводит к его недальновидным решениям и недоразумениям относительно реальной ситуации на фронте.

"Он ссылается на данные разведки, свидетельствующие о том, что российский лидер не получает информацию от своего ближайшего окружения. Никто не хочет портить ему настроение, его боятся", – сказал президент Украины.

В то же время Зеленский заявил, что он не позволит Путину победить.

"Смотрите, я не дам Путину победить. Этим я живу", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог планирует в ближайшие недели представить президенту США варианты прекращения войны в Украине. С этой целью он будет обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в Германии с 14 по 16 февраля.

В то же время, президент Дональд Трамп заявил, что США уже имеют прогресс в переговорах по прекращению войны России против Украины. Однако он не предоставил каких-либо подробностей разговоров, которые имел с кремлевским диктатором Путиным.

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