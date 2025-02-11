Келлог собирает официальные мнения по поводу плана прекращения войны в Украине, но в Москву ехать не планирует – Bloomberg

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и РФ Кит Келлог планирует в ближайшие недели представить президенту США варианты прекращения войны в Украине. С этой целью он будет обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в Германии с 14 по 16 февраля.

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Об этом сообщает Bloomberg. Издание ссылается на информированные источники.

Отмечается, что Келлог на этой неделе будет собирать информацию от официальных лиц в Мюнхене, а также планирует визиты в Киев и другие европейские столицы, чтобы обсудить этот вопрос. В то же время, собеседники издания добавили, что Кит Келлог не планирует посещать Москву.

К слову, в Мюнхенской конференции примет участие и госсекретарь США Марк Рубио. В понедельник, 10 февраля, он сказал в интервью SiriusXM Patriot, что президент Дональд Трамп планирует "начать прокладывать широкий путь вперед".

"В интересах всех было бы, чтобы эта война закончилась, и поэтому очевидно, мы будем обсуждать это с министрами иностранных дел и другими лидерами", – сказал Рубио.

Источники отмечают, что подготовленные Келлогом варианты создали б основу для проведения прямых переговоров президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Ожидается, что Келлог обсудит с европейскими официальными лицами их готовность взять на себя инициативу о предоставлении войск для обеспечения сохранения любого мирного урегулирования. И хотя США вряд ли пришлют своих военных на эти усилия, Вашингтон мог бы предоставить другие формы поддержки, отметили источники издания.

Также Келлог будет призывать союзников тратить больше на оборону, чего не раз требовал Трамп. С точки зрения давления на Москву некоторые европейские чиновники советуют США усилить меры против энергетического сектора России, включая снижение цен на нефть и использование замороженных российских активов.

Как сообщал OBOZ.UA:

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сказал, что готовит различные варианты прекращения войны России против Украины для представления их президенту Дональду Трампу. Такое заявления он сделал во время недавних встреч с союзниками Соединенных Штатов.

В то же время, президент Дональд Трамп заявил, что США уже имеют прогресс в переговорах по прекращению войны России против Украины. Однако он не предоставил каких-либо подробностей разговоров, которые имел с кремлевским диктатором Путиным.

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